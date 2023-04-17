【紀律處分】涉新任浸大學生會投訴成立　校方斥對過去事件描述誇大偏頗

▲ 涉及新任浸大學生會幹事會內閣「滄溟」的投訴成立，校方稱將對相關學生進行紀律處分。（浸大學生會facebook圖片）

香港浸會大學今日（17日）宣布，裁定一宗涉及新任浸大學生會幹事會內閣「滄溟」的投訴成立，指幹事會發布資料對「過去事件」描述出現誇大、缺乏事實根據及偏頗情況，並不符合社會的標準和價值觀，校方將對相關學生進行紀律處分。

浸大表示，於4月初接獲相關投訴，內容涉及「滄溟」在網上平台所發表的政綱、年度計劃書及財政預算。校方經詳細了解後，發現幹事會在網上平台發布的資料，「部份對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀。」

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浸大表示尊重言論自由，致力維護社會的道德標準，校方認為有關對幹事會的投訴成立，並會對相關學生進行紀律處分。校方強調，藉着教與學培養學生正面的價值觀和態度，是浸大全人教育重要的精神，校方期望學生尊重文明社會的基本信念，明白誠信、負責任及守法的重要性，在任何情況下，包括公開發表資訊，均需要遵守這些重要的道德標準。

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責任編輯：馮琪雅