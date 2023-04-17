【養生陷阱】30歲女「少油鹽飲食」卻患糖尿病　醫生揭2大習慣成元凶

提到健康飲食，不少人第一時間可能想到「少油少鹽」、節食、多吃蔬果等方式，但原來當中蘊含錯誤觀念！台灣有醫生分享病例，指一名30歲女子注重養生，遵從「少油鹽飲食」並刻意節食，結果卻差點演變成中度糖尿病。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫生於其個人網站撰文，表示很多人執行「少油鹽」飲食時，以為少油就是要盡量讓油的攝取變成零，但其實有不少維他命，如維他命A、維他命D、維他命E、維他命K等都需要油脂來幫助吸收，否則即使攝取了，亦無法吸收至體內。

陳榮堅又分享過往病例，指有一位30歲女子因為有糖尿病家族病史，所以非常注重養生。有一天她神色慌張地前往門診，並透露自己在體檢時，糖化血紅素的數值達到6.3左右，已是糖尿病初期。

當女子進行詳細檢查後，發現其胰臟功能良好，醫生因此提醒她要注意飲食，並維持適度運動習慣。然而一個半月後，女子因為身體不適，並且排尿時發現有很多泡泡所以再覆診。陳榮堅替她抽血檢查，赫然發現其糖化血紅素飆升至7.8，已經快從輕度糖尿病變成中度糖尿病。

陳榮堅細問之下，才發現原來女子因為嚴格執行「少油鹽飲食」，認為只要少吃油、少吃鹽就能痊癒，反而改吃一大堆水果。此外，她亦表示自己吃得很養生，也吃得很少，甚至還有刻意節食。

陳榮堅指，以上兩個習慣正正是造成女子糖化血紅素升高的原因。第一，水果含糖量其實非常高，女子以水果取代其他飲食，導致攝取過多糖分。第二，陳榮堅指出許多「三高」患者若刻意節食，即使肚餓也故意不吃東西，久而久之便會導致身體的胰島素分泌紊亂。

陳榮堅其後向女子灌輸正確飲食觀念，一個月後，她的糖化血紅素從7.8降至6.8，3個月後再復診時已降至5.9。雖然要小於5.7才是標準，但也已經改善很多。

陳榮堅說，真正養生指的應該是飲食均衡、適度減「醣」，並強調蛋白質的補充一定要充足，可以從蛋、肉類、海鮮中攝取。他指，許多人會擔心尿酸高不能吃海鮮，其實重點在於避免吃過度加工食品，適度地吃「原型」海鮮並不會有太大問題。

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責任編輯：羅嘉欣