  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊行示威】勞聯撤銷五一遊行申請　林振昇對遊行與暴力掛鉤感可惜

政治 17:05 2023/04/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

林振昇表示，勞聯已撤銷五一遊行申請。（林振昇Facebook圖片）

疫情前的五一勞動節，不少勞工團體都舉辦遊行，表達訴求。早在三月底已向警方申請不反對通知書的勞聯表示，至今未獲警方批准，決定撤銷遊行申請。

工友擔心遊行被騎劫

港澳辦主任夏寶龍周六在「全民國安教育日」開幕禮提到，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，被問到是否因為夏寶龍所言而撤銷申請。勞聯主席林振昇解釋，上星期已聽到有工友對遊行有憂慮，指原本想低調進行，但現時社會十分關注遊行，擔心若屆時要掛著識別牌上街，「唔知公司點睇佢哋」，亦擔心遊行會被「騎劫」，後來夏寶龍講話亦提出類似論點，工友表示認同。

林振昇透露，早在三月底遞交遊行申請，期間有向警方補交文件，但至今未獲批。疫情前，勞聯通常提前兩個月申請，大多在4月便會獲批，林振昇強調以前勞聯的遊行都是叫上工友一家大小，「很和平的」，可惜過往遊行被騎劫，令社會將遊行和暴力掛鉤，警方進行評估時亦較過往嚴格，對此，林振昇形容是「無可厚非」，相信警方判斷，但覺得很可惜，希望日後若較為和平、無被騎劫的現象時，警方可放寬。

林振昇又指，若是少人參與，今年或赴政總遞交請願信表達訴求。

夏寶龍主動澄清非想禁遊行

據了解，夏寶龍昨日在立法會見立法會議員時主動澄清，自己所言並非要禁止市民遊行。他同時又寄語立法會議員，要推動社會良性互動，樹立理性表達意見的榜樣，不要一有不滿便動輒鼓動市民「上街」，挑起市民與政府對立。

保安局局長鄧炳強昨稱，會對每個公眾活動進行風險評估，如有需要，會施加一些措施，例如，施加措施辨識哪些是真正參與活動的人，確保不被一些並非參與活動的人「騎劫」並進行危害國安的活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【五一遊行】勞聯申請五一前夕遊行　主席林振昇預計約二百人參加
22:19 2023/04/03
【五一遊行】勞聯申請五一前夕遊行　主席林振昇預計約二百人參加
【國安教育日】夏寶龍：希望香港天天拼經濟　遊行不是表達訴求的唯一方式
10:41 2023/04/15
【國安教育日】夏寶龍：希望香港天天拼經濟　遊行不是表達訴求的唯一方式
【國安教育日】譚惠珠不認為夏寶龍是指不應經常有遊行示威　譚耀宗料區議會會保留
15:40 2023/04/15
【國安教育日】譚惠珠不認為夏寶龍是指不應經常有遊行示威　譚耀宗料區議會會保留
【京官考察】未來會調整遊行安排？　鄧炳強：會逐個進行風險評估有需要施加措施
19:13 2023/04/16
【京官考察】未來會調整遊行安排？　鄧炳強：會逐個進行風險評估有需要施加措施

你可能感興趣

【五一遊行】勞聯申請五一前夕遊行　主席林振昇預計約二百人參加
22:19 2023/04/03
【五一遊行】勞聯申請五一前夕遊行　主席林振昇預計約二百人參加
【國安教育日】夏寶龍：希望香港天天拼經濟　遊行不是表達訴求的唯一方式
10:41 2023/04/15
【國安教育日】夏寶龍：希望香港天天拼經濟　遊行不是表達訴求的唯一方式
【國安教育日】譚惠珠不認為夏寶龍是指不應經常有遊行示威　譚耀宗料區議會會保留
15:40 2023/04/15
【國安教育日】譚惠珠不認為夏寶龍是指不應經常有遊行示威　譚耀宗料區議會會保留
夏寶龍 疫情 鄧炳強 請願示威 保安局 立法會 遊行集會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
18:51 2023/04/14
【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相
15:26 2023/04/16
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令
08:46 2023/04/16
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令