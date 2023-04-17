【遊行示威】勞聯撤銷五一遊行申請　林振昇對遊行與暴力掛鉤感可惜

▲ 林振昇表示，勞聯已撤銷五一遊行申請。（林振昇Facebook圖片）

疫情前的五一勞動節，不少勞工團體都舉辦遊行，表達訴求。早在三月底已向警方申請不反對通知書的勞聯表示，至今未獲警方批准，決定撤銷遊行申請。

工友擔心遊行被騎劫

港澳辦主任夏寶龍周六在「全民國安教育日」開幕禮提到，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，被問到是否因為夏寶龍所言而撤銷申請。勞聯主席林振昇解釋，上星期已聽到有工友對遊行有憂慮，指原本想低調進行，但現時社會十分關注遊行，擔心若屆時要掛著識別牌上街，「唔知公司點睇佢哋」，亦擔心遊行會被「騎劫」，後來夏寶龍講話亦提出類似論點，工友表示認同。

林振昇透露，早在三月底遞交遊行申請，期間有向警方補交文件，但至今未獲批。疫情前，勞聯通常提前兩個月申請，大多在4月便會獲批，林振昇強調以前勞聯的遊行都是叫上工友一家大小，「很和平的」，可惜過往遊行被騎劫，令社會將遊行和暴力掛鉤，警方進行評估時亦較過往嚴格，對此，林振昇形容是「無可厚非」，相信警方判斷，但覺得很可惜，希望日後若較為和平、無被騎劫的現象時，警方可放寬。

林振昇又指，若是少人參與，今年或赴政總遞交請願信表達訴求。

夏寶龍主動澄清非想禁遊行

據了解，夏寶龍昨日在立法會見立法會議員時主動澄清，自己所言並非要禁止市民遊行。他同時又寄語立法會議員，要推動社會良性互動，樹立理性表達意見的榜樣，不要一有不滿便動輒鼓動市民「上街」，挑起市民與政府對立。

保安局局長鄧炳強昨稱，會對每個公眾活動進行風險評估，如有需要，會施加一些措施，例如，施加措施辨識哪些是真正參與活動的人，確保不被一些並非參與活動的人「騎劫」並進行危害國安的活動。

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記者：林曉君