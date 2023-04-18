【京官考察】李家超強調現行針對樓市的措施仍然適用　夏寶龍考察期間多次表達對香港未來充滿信心

▲ 特首李家超。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍結束一連6日考察行程，下午離港，特首李家超見記者總結連日考察行程，稱夏寶龍考察期間多次表示對香港未來充滿信心。被問到今次考察為何未有與地產建設商會會面，李家超表示，夏寶龍考察行程緊密，每次會見都是按實際安排，他強調，現行針對樓市的措施仍然適用。

李家超：現行針對樓市的措施仍然適用

被問到今次考察為何未有與地產建設商會會面，李家超表示，夏寶龍考察行程緊密，有一些更超時，影響其他考察行程，每次會見都是按實際安排。李家超重申，現行針對樓市的措施，財政司司長陳茂波先前有講過，評估過，目前措施仍然適用。

至於此行為何沒有考察劏房，李家超表示，有考察土地房屋發展計劃，其中，交椅洲填海和北部都會區兩大發展規劃正正是為了提供足夠土地滿足房屋土地和經濟發展需要，引述夏寶龍指，未來會再來港考察。

李家超：遊行的確不是表達意見唯一方法

夏寶龍在全民國安教育日時曾說，遊行不是表達訴求的唯一方式，李家超表示，表達意見有很多種方法，遊行的確不是唯一方法，稱政府每日都收到很多不同意見，包括經過電郵、電話等，也可以通過議員表達，因此表達意見的方式是多元的，而不是單一的。至於個別人士取消遊行申請，李家超指，若擔心活動被騎劫，應該自己考慮清楚，因主辦方有責任確保活動符合法律，有秩序，亦不能影響他人自由，若主辦方有考慮相關因素，是負責任做法。

李家超：《基本法》23條最遲在下年完成立法

至於《基本法》23條立法，李家超強調，是憲制責任，希望在今年內完成立法，最遲在下年。至於區議會方案，他稱正和不同部門分析方案，相信在短期內有結果。

李家超表示，夏寶龍考察範圍廣泛多元，行程緊密，除了出席全民國安教育日，作主旨講話，亦和社會多個界別人士會面，包括行政、立法、司法機關等，到多區實地考察，包括沙頭角、北部都會區、香港科學園等。

李家超感謝夏寶龍和考察組馬不停蹄、不辭勞苦考察香港不同情況，充分反映夏及中央重視香港，體會到考察組認真、深入、投入，又稱夏和市民交流親切，多場交流坦誠、超出原定時間。

另外，夏寶龍亦委託李家超，向全港市民表達問候，亦多謝傳媒連日來辛勤訪問。

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記者：林曉君