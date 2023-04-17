【改變命運】義教逃學小子發掘拍片潛能　陳葒校長助籌學費赴台讀電影追夢

▲ 陳校長助義教學生尋夢。

這次台灣遊我見了兩個學生，一個是在基隆開咖啡館的小鳳，她是我當校長時期的學生。另一個是在台北讀大學的聰仔，他是補天的學生。

第一次見到聰仔時，他才12歲。那時我在大嶼山辦七天六夜的小島學習，有免費名額給補天學生參加，聰仔是其中一個。在學習營中，聰仔各方面都表現出色，是一眾島師心目中的優異生。誰知有天他媽媽來找我，說聰仔中一的上學期還沒讀完，就不肯上學了。聰媽媽希望我和補天能幫助這孩子。

「他說上課很痛苦很無聊。每天在家玩電子遊戲配到很晚才睡，然後不到中午不願起床。我和他爸爸怎樣勸怎樣罵，有時甚至出手打他也沒用。我們為這個孩子不知起了多少次大大小小的衝突，最後還是無可奈何。」這是七年前聰媽媽對我說的話。

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我想聰仔有這樣兩極的表現，原因可能是小島營的課堂著重學生自由創作的教學方法和學習活動，會讓聰仔比較容易投入參與。課程非以應試為主，比較多元，他的一些特長可以得到發揮。再加上老師態度的寬容，玩樂空間的充裕，沒有考試壓力的上課，也是讓聰仔從不願上學變得投入課堂的原因。

因此我組識了幾位島師分別為聰仔補習中英數和一些他感興趣的非中學課程的知識，比如心理學、水上歷奇、戲劇和拍片等等。這樣過了一年，他的學習能力強了，求學的心也比較堅定了，也想回到正式的學校上課。我寫了封推薦信，介紹他去大澳一所中學讀中三。我認識那所中學的校長，很欣賞他有教無類的教育理念。

聰仔家在土瓜灣，每天要長途跋涉來回大澳很不容易，不久又出現遲到或缺席的現象。幸好該校的老師都是有心人，願意給與聰仔慢慢適應的空間，並沒有因此而懲罰或開除他。在期末考試期間，某些科目的考試如果是一大早的話，我便叫他前一晚來我家住。第二天早上我就開車送他去學校。我住在貝澳，開車過去也只是半個小時。這樣就不用擔心他會遲到或缺考了。

最後聰仔在該校完成中三。然後轉去一所高中學校讀中四。那所學校有不少戲劇和攝影的課程和活動，在教學和校規方面也給與學生不少自由和彈性，很適合聰仔這一類學生。在那裏，聰仔的拍片能力得到很大的發揮。在畢業那年，他在ifva香港獨立短片及影像媒體比賽囊括青少年組金獎和銀獎。他也因此找到了人生方向和下一個目標----去國立台北藝術大學讀電影！

「校長，學校取錄了我，我在想去不去讀。」

「咦，你不是很想去的嗎？」

「是的，不過，學費挺貴的。」

「這個你不用擔心。你只要好好地讀就行。」

最後我找到港澳台慈善基金會資助聰仔四年的學費和生活費。現在聰仔已是北藝大電影系二年級生。這次台北相聚，我約他在《藍調》見面。因為當年那個12歲的羞澀少年，如今已經可以和我在爵士酒吧一起飲杯了。

PＳ. 今晚正好是今年香港電影金像獎頒典禮舉行的日子。我相信十年之內，聰仔一定可以站上那個領獎台！

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