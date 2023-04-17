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【金像獎2023】陳是知17歲生日獲贈波鞋蛋糕　黑色低胸西裝上陣長得亭亭玉立

娛樂 16:14 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

轉眼陳是知已經17歲喇！

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》昨日（4月16日）舉行，陳可辛偕愛女陳是知（Jillian）登場，全程見Jillian撓住爸爸手臂，父女感情要好。

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Jillian喜愛Harry Styles 

日前剛過17歲生日的Jillian，穿上以黑色低胸西裝大騷長腿現身，被問到想與位男演員合作，她以眼神向陳可辛求救，表現害羞說：「我唔知呀......」又表示自己喜歡Harry Styles。

由於Jillian的服裝都有少許性感，被問到有否給媽媽吳君如事前過目，陳可辛笑指：「媽咪直情係Styling啦，何止過目？」

今次是Jillian首次正式行紅地氈，當問到囡囡是否準備入行、會否有想合作演員的清單時，她表現害羞，陳可辛則代答：「佢啲清單好難達到，佢係Harry Styles嘅Number 1 fans，所以我要打出國際先幫到佢！」

陳可辛與女兒陳是知（越玲瓏攝）

父母送波鞋蛋糕有意思

轉眼17歲的Jillian已經長得亭亭玉立，甚有星味，日前她生日，吳君如亦在社交網分享與愛女慶生相。

相中可見，君如與陳可辛預備了一個波鞋蛋糕，原來這個蛋糕十分有意思，皆因Jillian喜歡的歌手Harry Styles在上次泰國演場會中穿上這對波鞋款式，故二人特意準備這個特別蛋糕，為愛女送驚喜。

父母如此有心思，難怪Jillian笑得開懷，更分別與父母合照，君如更留言：「Super fan生日要食鞋，係Harry Styles對鞋。」果然是「忠粉」！

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遺傳父母藝術細胞

17歲的的Jillian曾坦言有意向藝術和表演方面發展，去年11月，Jillian首次演出舞台劇《不，完美》，又唱又跳，吸收經驗；而君如早前又會陪囡囡去Clockenflap音樂節朝聖，見識各地音樂界猛人。

Jillian遺傳父母的演藝天份下追求舞台上的夢想，絕對有潛質當星三代！

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