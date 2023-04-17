【靚太廚房】素食媽媽奉行彩虹飲食法 親授春夏食譜+DIY天然染色料秘訣
又來到最適合野餐的季節，簡單地準備一張野餐墊、一些輕食飲料、基本餐具，就可以和親朋好友在草地上享受樂活時光。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris和女女Mika教大家製作賣相吸引、IGable的櫻花便當，更會分享開胃飲料推介及自製「天然染色劑」技巧。
手作櫻花便當-櫻花素吞拿魚沙律意粉
材料
|櫻花意粉
|100克
|素火腿
|3片
|素吞拿魚
|2罐
|雞髀菇
|1條 （切粒）
|粟米芯
|5條 （切片）
|蜜糖豆
|10條（切段）
|蘋果
|½個 （切粒）
|純素芝士
|適量
裝飾
|沙律菜
|適量
|車厘茄
|2-3粒
|甘筍
|½條 （切片）
|毛豆
|適量
調味料
|純素沙律醬
|2湯匙
|龍舌蘭蜜
|適量
|岩鹽
|適量
|青辣椒汁
|數滴
|檸檬汁
|數滴
|黑椒
|適量
做法
點擊大圖了解做法
1) 煲滾水後，加少許油、鹽，加入櫻花意粉，大約煮7分鐘。
2) 將櫻花意粉撈起，隔水備用。
3) 用模具將甘筍切成櫻花形狀。
4) 意粉水用來灼熟甘筍、蜜糖豆及粟米芯(珍珠筍)。灼熟後，盛起。
5) 將蜜糖豆切段，粟米芯切片。
6) 燒熱鑊，下油將雞髀菇炒熟，加入少許鹽、菇粉調味，盛起備用。
7) 原鑊下油，將素火腿略為煎香。將已煎熟的素火腿對摺，剪好後，捲成花形。
8) 將蘋果一開二，一半作裝飾，用模具將蘋果切成櫻花形狀，而一半做沙律。
9) 將全部食材拌勻。
10) 加調味料和食材一同拌勻，即成。
點擊大圖了解做法
向日葵火腿芝士卷
完成櫻花素吞拿魚沙律意粉後，可將餘下的火腿、純素芝士、粟米芯及蜜糖豆做成向日葵火腿芝士卷。
做法
點擊大圖了解做法
1) 將素火腿略為煎香，放上純素芝士片。
2) 待芝士片溶化後，放上粟米芯及蜜糖豆。
3) 將所有材料捲起來，切開一半，即成。
組裝部份
1) 先放入沙律菜做底層。
2) 放上櫻花素吞拿魚沙律意粉，加入向日葵火腿芝士卷。
3) 放上甘筍、毛豆、車厘茄及公仔裝飾，令賣相更吸引。
食譜營養價值
|蘋果
|降血壓及膽固醇，促進腸道蠕動，改善便秘，預防大腸癌。
|雞腿菇
|低熱量高蛋白，調節體內血糖代謝及血脂。
|蜜糖豆
|含豐富維他命A、B及C，維他命A可預防眼部疾病; 維他命B維持頭髮、皮膚的健康 ; 維他命C可抗衰老，增強抵抗力。
|粟米芯
|含豐富葉酸、硫胺素、核黃素及菸酸，增強免疫力。
|純素芝士
|由芝麻、大豆、椰子油、米、杏仁、營養酵母及堅果類而成，患有乳糖不耐症人士可食用。
|素吞拿
|含Omega-3，豐富膳食纖維及蛋白質，飽和脂肪含量低。
|素火腿
|豐富蛋白質，零膽固醇、無抗生素及無激素。
下廚貼士
- 灼意粉時，加鹽及油，可令意粉熟透後自然分開。
- 意粉不要煮得太長時間，因為口感會變得軟身及影響形狀。
- 蘋果切粒後，加入檸檬汁防止變色。
- 加入黑椒可提升食物鮮味。
- 吞拿魚需先隔油，口感更健康。
- 完成後，盡快進食，切忌擺放太長時間。
春夏食譜開胃秘訣
由於Doris是一位純素食人士，不會進食含激素的製品如蛋、奶及芝士等，所以她會按彩虹飲食法則去揀選食材及進食，以確保足夠營養攝取。
彩虹飲食法，顧名思義是指透過不同顏色的蔬果，攝取多種營養。而食物色彩豐富，就可以增提高食慾。如感到肚餓，可進食五穀粗糧，或純天然原味果仁、乾豆類，增加餓肚感之餘，又可補充蛋白質及鈣質。
另外，香港春夏季比較潮濕悶熱，不少人容易食慾欠佳。Doris建議在食材中加入檸檬汁，味道酸甜，清新開胃。喜歡食辣的人士，可加入青辣椒汁，酸酸辣辣，惹味醒胃。
DIY為食物「染色」
除揀選不同顏色的蔬果做食材外，Doris提議大家可以自製天然色素，為食物上色，增加吸引程度。從水果蔬菜中提取顏色而成的天然色素或天然染色料，食用安全性較高，具有營養價值，大大減輕身體的負擔。
|顏色
|天然食材
|方法
|紅色/粉紅色
|日本紫蘇粉、紅菜頭、紅色火龍果肉
|蔬果直接榨汁，混入食物染成深淺不一的紅色
|橙色
|南瓜、紅蘿蔔
|先蒸熟至軟身，壓成泥混入食物
|黃色
|薑黃粉、橙皮碎
|一少茶匙，混入食物即可轉色
|綠色
|抹茶粉、波菜
|可用波菜打成汁，加入食物中
|藍色
|碟豆花
|放進熱水中浸泡約5分鐘，便會呈現藍紫色，加入食物可染成不同層次的紫藍色
|紫色
|藍莓、紫薯
|藍莓先榨汁，後搗碎;蒸熟紫薯，磨成泥或打汁
春夏季飲料/甜品推介
如果在春夏季節有水腫困擾，Doris推介大家可以在薏米水加入檸檬及蜜糖，有助清熱祛濕、健脾胃、排毒及吸收維他命C。而轉用龍舌蘭蜜，就可以控制升糖指數; 加入升糖指數低的椰子花蜜，味道清甜，有助去水腫美白。
至於甜品方面，可簡單地揀選幾款自己喜歡的水果，加入吉利丁片，做出顏值超高、口感清爽的水果果凍。
建議野餐器具Checklist
|大型野餐墊
|食物
|飲品
|環保餐具
|保冷袋
|垃圾袋
|防曬
|防蚊用品
|雨具
|野餐衛生紙
|濕紙巾
|防曬帳篷
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責任編緝：張懿慧