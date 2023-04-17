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【雙喜臨門】花畢生積蓄治癒乳癌女兒 慈母中彩票頭獎贏1500萬

親子 16:13 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

守得雲開見月明！美國一位母親多年來為患乳癌女兒耗盡積蓄，最終令女兒康復，更在女兒出院後幾天，買下彩票中埋頭獎，獲得獎金200萬美元（約1,560萬港元），女兒陪同母親領獎時，感謝媽媽多年來為治好自己的病獻出所有金錢和時間，如今媽媽意外獲得一筆橫財，令她們十分高興。

根據外媒報道，美國佛羅里達州女子Geraldine Gimblet多年來與患乳癌的女兒並肩作戰，為治好女兒的病勞心勞力，更要支付巨額的醫療費。經過多年努力，女兒終於抗癌成功，康復出院。接女兒出院後幾天，Gimblet在油站花了10美元（約港幣78元）買下一張彩票，想不到竟然「一擊即中」，中了頭獎，獎金達200萬美元。

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4月7日，Gimblet與剛剛出院的女兒齊齊上台領獎，女兒感動地說多謝母親多年來為治好她的病，花掉了一生的積蓄︰「在我媽媽買這張票的前一天，我完成了最後一次治療，走出了醫院。生病時，媽媽拿出畢生積蓄來照顧我，她中獎我真的為她高興。」而Gimblet亦表示自己十分幸運︰「我初時想買彩票時，油站員工對我說彩票已賣完了，但我叫他再仔細檢查一次，因為我最喜歡自己填號碼，幸運的是他順利找出最後一張。」

Gimblet與剛剛出院的女兒齊齊上台領獎，領取200萬獎金。

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