【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1人流翻倍

▲ 來自上海的姚小姐成為香港故宮第100萬名訪客。（李梓𨭎攝）

香港故宮文化博物館今（17日）迎來第100萬個參觀者。來自上海的姚小姐成為香港故宮的第100萬個訪客，獲館長送上有何超瓊、林青霞和劉嘉玲簽名的「百樣玲瓏：卡地亞與女性」一書。姚小姐指，對自己成為第100萬名訪客感驚訝。

姚小姐表示，覺得香港故宮設計現代，但尚未仔細遊覽。暫時只參觀了卡地亞飾品展，對華麗珠寶印象深刻。她指自己平常喜歡參觀博物館，「到每個城市都會看一下博物館，參觀一下，感受歷史」。

人流半年增50萬 館方料5.1內地客將增近1倍

香港故宮文化博物館館長吳志華指，受惠1月香港和內地恢復通關，內地訪客數量持續增加，令博物館訪客數量半年間增加50萬。現時博物館非本地訪客中，3成半來自內地。

內地5.1黃金周將至，吳志華表示，對黃金周期間參觀人次感樂觀。估計到時內地遊客數量將增近1倍，佔非本地訪客數量的6成。

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記者：李梓𨭎