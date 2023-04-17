【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍

▲ 來自上海的姚小姐成為香港故宮第100萬名訪客。（李梓𨭎攝）

香港故宮文化博物館今（17日）公佈，去年7月開幕至今，已錄得100萬到訪人次。來自上海的自由行旅客姚小姐成為香港故宮的第100萬個訪客，獲館方送上由有份借出展品何超瓊、林青霞和劉嘉玲簽名的「百樣玲瓏：卡地亞與女性」圖錄一書。姚小姐與朋友來港遊玩，對自己成為第100萬名參觀者感驚訝。

姚小姐指，覺得香港故宮設計現代，但尚未仔細遊覽。暫時只參觀了卡地亞飾品展，印象深刻，「雖然平常也有買過卡地亞飾品或包包，但看見這麼多華麗珠寶，還是感覺震撼。」她指自己平常喜歡參觀博物館，「到每個城市都會看一下博物館，參觀一下，感受歷史」。

人流半年增50萬 未來欲吸引更多香港以外旅客

香港故宮文化博物館館長吳志華指，對半年內到訪人次增50萬的佳績感鼓舞。他指通關前累計人流已近70萬，反映約每10名港人就有1名曾到訪香港故宮。而訪客比例通關前後變化極大，由通關前近乎全數本地客，到現時內地客佔3成半。

內地旅遊旺季五一黃金周將至，吳志華表示，預計黃金周期間將有大量內地旅客到訪，估計到時將增近1倍，佔訪客數量的6成，已特別增撥參觀門票，亦正和西九管理局商討有關交通措施。

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記者：李梓𨭎