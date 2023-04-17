  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【故宮博物館】香港故宮人流達100萬人次　館長料5.1內地客翻倍

社會 16:21 2023/04/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

來自上海的姚小姐成為香港故宮第100萬名訪客。（李梓𨭎攝）

香港故宮文化博物館今（17日）公佈，去年7月開幕至今，已錄得100萬到訪人次。來自上海的自由行旅客姚小姐成為香港故宮的第100萬個訪客，獲館方送上由有份借出展品何超瓊、林青霞和劉嘉玲簽名的「百樣玲瓏：卡地亞與女性」圖錄一書。姚小姐與朋友來港遊玩，對自己成為第100萬名參觀者感驚訝。

姚小姐指，覺得香港故宮設計現代，但尚未仔細遊覽。暫時只參觀了卡地亞飾品展，印象深刻，「雖然平常也有買過卡地亞飾品或包包，但看見這麼多華麗珠寶，還是感覺震撼。」她指自己平常喜歡參觀博物館，「到每個城市都會看一下博物館，參觀一下，感受歷史」。

人流半年增50萬　未來欲吸引更多香港以外旅客

香港故宮文化博物館館長吳志華指，對半年內到訪人次增50萬的佳績感鼓舞。他指通關前累計人流已近70萬，反映約每10名港人就有1名曾到訪香港故宮。而訪客比例通關前後變化極大，由通關前近乎全數本地客，到現時內地客佔3成半。

內地旅遊旺季五一黃金周將至，吳志華表示，預計黃金周期間將有大量內地旅客到訪，估計到時將增近1倍，佔訪客數量的6成，已特別增撥參觀門票，亦正和西九管理局商討有關交通措施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：李梓𨭎

相關文章

【大灣區資助診症】政府擬為居內地港人提供資助診症服務　料今年5月展開每人可獲2千元人民幣資助額
今日 15:05
【大灣區資助診症】政府擬為居內地港人提供資助診症服務　料今年5月展開每人可獲2千元人民幣資助額
【金像獎】《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影　英華女學校感謝體諒重申無意強迫拍攝或偷拍
22:31 2023/04/16
【金像獎】《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影　英華女學校感謝體諒重申無意強迫拍攝或偷拍
【金像獎2023】楊潤雄發文賀金像獎得獎者　將支援業界說好香港故事
今日 11:43
【金像獎2023】楊潤雄發文賀金像獎得獎者　將支援業界說好香港故事

你可能感興趣

【大灣區資助診症】政府擬為居內地港人提供資助診症服務　料今年5月展開每人可獲2千元人民幣資助額
今日 15:05
【大灣區資助診症】政府擬為居內地港人提供資助診症服務　料今年5月展開每人可獲2千元人民幣資助額
【金像獎】《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影　英華女學校感謝體諒重申無意強迫拍攝或偷拍
22:31 2023/04/16
【金像獎】《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影　英華女學校感謝體諒重申無意強迫拍攝或偷拍
【金像獎2023】楊潤雄發文賀金像獎得獎者　將支援業界說好香港故事
今日 11:43
【金像獎2023】楊潤雄發文賀金像獎得獎者　將支援業界說好香港故事
文娛藝術 珠寶 故宮 博物館 香港 上海

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
18:51 2023/04/14
【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相
15:26 2023/04/16
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令
08:46 2023/04/16
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令