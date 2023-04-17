【創意學習】東華三院幼稚園設YouTube頻道 學生化身KOL練口才膽量

▲ 校方還希望透過「奇趣頻道」，加強家長與小朋友之間的互動和交流。

東華三院幼稚園最近成立了全新的YouTube Channel—「東華幼稚園奇趣頻道」(TWGHs Kindergartens Amazing Channel)，讓學生體驗擔當小小KOL，以小主播及演員身分參與短片拍攝，有機會訓練口才和膽量，增強自信心，並啟發創意。

「東華幼稚園奇趣頻道」於每月8日、18日及28日中午12時更新，由東華三院各幼稚園的學生擔任主角演出，為大家帶來教育、文化、生活及世界各地不同方面的有趣資訊。透過「奇趣頻道」的節目拍攝，每一位小朋友都能自信地表演，以活潑生動的方式，體驗愉快及不一樣的學習過程。

最新影片推介

四類節目包羅萬有

「奇趣頻道」的節目內容現有「綜藝篇」、「資訊篇」、「飲食篇」及「旅遊篇」四個系列。「綜藝篇」系列的節目讓小朋友感受各競技遊戲及藝術活動，由小朋友擔任競賽中的小小選手，互相切磋。「資訊篇」則提供各類資訊，讓公眾了解東華三院幼稚園及緊貼幼稚園的動態，同時豐富小朋友在不同範疇的知識，例如「健康金字塔」分享食物金字塔的資訊，讓大家了解食物的營養，吃得健康又美味。

▲ 東華三院幼稚園最近成立了全新的YouTube Channel，讓小朋友參與節目拍攝。

▲ 校方希望透過「奇趣頻道」，加強家長與小朋友之間的互動和交流。

至於「飲食篇」系列，小朋友有機會化身小廚神，大展身手，炮製健康又美味的食物，為身邊的人送上窩心的驚喜。而「旅遊篇」就是讓小朋友擔當導遊，帶領大家遨遊不同國家，參觀世界各地的名勝景點，目前的足跡已遍及法國、中國、日本、巴西等地。

拍短片練口才膽量

葉婉樺校長說：「現在很多小朋友都會觀看YouTube影片，我們設立『奇趣頻道』是透過拍攝及製作短片，為小朋友提供發揮潛能的平台。對小朋友來說，拍攝一段兩至三分鐘的短片並不容易，既要流暢地說話，還要配合動作及表情，是訓練口才和膽量的好機會，同時也可學習待人接物和溝通技巧，完成拍攝也為小朋友帶來無比的滿足感，有助他們建立自信心，是非常好的學習體驗。」

此外，校方還希望透過此頻道，加強家長與小朋友之間的互動和交流。雷穎勤校長續說：「我們鼓勵家長與小朋友一起觀看短片，並在觀賞後與小朋友討論節目內容，讓小朋友在消閒娛樂之餘，也能從中學習新知識。家長也可與小朋友一起製作短片中介紹的食物，作為富趣味性的親子活動。」

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