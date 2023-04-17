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【急症室輪候】流感致求診人數增一成半　部分公院急症室輪候時間逾8小時

社會 16:35 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

流感致求診人數增一成半，部分公院急症室輪候時間逾8小時。（資料圖片）

醫管局指急症室求診人數持續高企，今日（17日）下午四時許，五間公立醫院急症室等候時間超過6小時，周末部分醫院病人輪候時間逾8小時。醫管局呼籲病情輕微市民到普通科門診求醫。

截止今日下午四時十五分，有五間醫院急症室輪候時間超過6小時，包括東區尤德夫人那打素醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院。其餘醫院均要等待3-5小時左右。

醫管局指，由復活節長假期開始，每日求診人數持續高企，急症室非常繁忙，近日每日接收約六千人求診，周末求診人數更高，部分醫院病人輪候時間超過8小時，承認情況不太理想。

東區醫院急症科署理部門主管蕭粵中指，而部分醫院內科病房病床使用率達100%，甚至110%，過去一星期因流感而求診的市民增加一成半，部分市民病徵輕微。他呼籲市民如遇到比較輕微的情況，可選擇到普通科門診或者私家醫生求診，以將資源留待處理真正有需要到急症室處理的病人。他又指, 過去一星期, 因為流感而求診的人數增加一成半, 呼籲市民注意衛生, 預防感染, 高危人士在人多的地方應該戴上口罩, 並盡快接種流感疫苗。

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記者：解青羽

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