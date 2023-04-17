【金像獎2023】王丹妮頒獎讀不出「樞」字　今出IG限時動態道歉承諾改進

▲ 王丹妮及劉俊謙負責頒最佳編劇獎。（陳慧安 攝）

一年一度的香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像獎」在昨晚（4月16日）舉行，可是頒發最佳編劇獎項時，發生小插曲。

負責頒最佳編劇獎的王丹妮及劉俊謙在宣布《神探大戰》的編劇名單時，卻未能讀出其中一位編劇麥天樞的「樞」字，王丹妮並細聲問身旁的劉俊謙，可是劉俊謙也不懂，因二人不懂該字讀音，故直接跳過名稱直接宣布《神探大戰》，令場面一度尷尬。

▲ 《神探大戰》編導韋家輝及編劇麥天樞（右）、陳偉斌（後）。（陳慧安 攝）

今出IG Story致歉

事後，他們被網民狠批作爲頒獎者，卻不熟悉入選的提名名單，此行爲屬不專業，指二人沒作充足準備。

王丹妮在今日（4月17日）下午於個人IG上發佈限時動態為此事道歉：「昨晚在頒獎典禮上表現未如理想，對大會和得獎者都感到非常抱歉，對於有這樣的情況我實在是責無旁貸，願意並會汲取此次教訓，以後所有工作都定必努力做得更好和更負責任，希望日後有做得不好的地方，也請大家繼續多多給予提點。」

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