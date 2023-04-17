【童樂居案】涉虐打6名幼童前職員囚約1年2周　官斥行為如將人當牲畜

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「童樂居」虐兒案累計34名女職員被控。再多1名30歲童樂居前幼兒工作員涉虐待6名1至2歲的幼童，包括以毛巾鞭打幼童的臉及強行餵食等，早前於九龍城裁判法院承認6項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，今（17日）被判囚8個月18周。

裁判官判刑時指，被告曾大力按男童頭部，並打開男童口部強行餵食，官斥行為如將人當牲畜，令人感到厭惡。

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被告郭愛萍（30歲），早前承認6項虐兒罪，案發於2021年11月20日至12月19日，涉及5名1至2歲幼童及1名身分不詳的幼童。

裁判官判刑時指，人手不足及工作壓力並非犯案理由，被告行為屬放棄自己的專業操守。裁判官指，被告於多次事件中均襲擊事主的頭部，包括將事主頭部撞向地面和混凝土牆。被告又曾大力按男童頭部，並打開其口部強行餵食，行為猶如將人類當作牲畜，令人感到厭惡。裁判官指，本案沒有證據涉案幼童受傷，但幼童亦受到相當程度的痛楚，並涉及體罰。

裁判官又指，被告因情緒失控而對幼童拖襲，手法粗魯，惟本案涉及不同日期及不同幼童，遠超不能處理壓力的情況。

裁判官指，被告不介意行為被拍下，以及對其他幼童的影響，屬罔顧法紀，片段亦顯示有幼童模仿被告行為，以手指插向其他幼童臉部，反映被告行為扭曲幼童的價值觀，遂就6罪判被告入獄共8個月18周，約1年2周。

案情指，被告於2021年11月20日，被告戳男童Z的手臂和打頭。同月23日，被告打女童S的頭及將她推跌，又將S夾在自己雙腿間三度拍打其頭部。同月30日，被告在活動室突然拍打及用毛巾鞭打男童P的臉。

直至12月6日，被告推女童AB到石屎牆上，並用膠蓋打AB，AB爬行時再遭被告用膠蓋打臉。同月19日，被告掌摑1名不知名兒童。同日被告又於突然大力拍打女童M的頭，令M從便盆上倒下，被告繼續打M的臉，令M的頭撞到石屎牆，再踢M的腳。

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記者：梁錦麟