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【癌症殺手】20歲女不吸煙無家族史　胸痛求醫竟揭患「肺癌4期」

醫生診症室 18:18 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

20歲女不吸煙無家族史，胸痛求醫竟罹患「肺癌4期」。

肺癌是本港頭號癌症殺手，患者之所以存活率較低，主要是因為早期肺癌無明顯症狀，當出現顯著症狀時多已為晚期，而近年肺癌更出現年輕化趨勢。台灣肺癌學會祕書長、林口長庚肺腫瘤及內視鏡科主治醫生柯皓文，曾為一名年約20歲的女大學生看診。該名學生既不吸煙也無家族病史，但因為胸痛前往就醫，檢查出肺癌4期。

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柯皓文醫生表示，肺癌早期大多沒有明顯症狀，通常有症狀時已進入第二期、第三期甚至更晚期。除了出現久咳、疲累、易喘等症狀外，也會隨位置、型態而有所不同。吸煙或經常暴露在二手煙、油煙、室內外空氣污染、化學或輻射、部份芳香精等環境下都是肺癌的風險因素子，而遺傳、家族史和慢性肺部疾病等情況亦需要警惕。

柯皓文又指出，近年肺癌明顯有年輕化趨勢，10多年前平均確診肺癌的年齡大約在60至70歲，近10年則下降到50至60歲，甚至還有50歲以下的患者。他表示，曾遇到一名20歲左右的女大生，因為胸痛、悶喘前往就醫，結果檢查出胸腔積水，被確診罹患肺癌第4期。然而該名女大生本身不吸煙，也沒有家族病史，目前醫學上卻還無法清楚確定她患癌的原因。

醫學上推測肺癌的年輕化與空氣污染有關，而近年人們也增長了健康檢查意識，不少人會選擇做LDCT（低劑量電腦掃描）來確定肺部健康。柯醫生提醒，如有慢性咳嗽超過3周、咳嗽有痰、痰有血絲、體重減輕、食慾不振等症狀，都可能有肺癌疑慮，尤其肺癌容易遠端轉移腦部或骨頭，若出現這些症狀，應及早就醫治療。

肺癌成因及徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病人中，有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙之外，以下因素也會增加患上肺癌的機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣

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