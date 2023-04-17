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【消委會】15款4星或以上杞子名單　7款不含除害劑位元堂、點點綠上榜【附食譜推介】

食用安全 17:21 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消委會15款4星或以上杞子名單。

杞子是常見的中藥材，更是養生佳品，具有補肝、明目等功效。消委會測試市面27款乾枸杞子，全部樣本檢出不同種類的重金屬，逾7成樣本檢出除害劑。TOPick整理出15款總評獲4星或以上的杞子名單，當中有7款不含除害劑。

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點擊下圖查看15款杞子名單：

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根據測試結果，上述15款高分樣本中，有7款不含除害劑，而「位元堂」、「Sunfood Super Foods」、「點點綠」、「Livi Green」4個牌子的杞子獲得4.5星總評。

消委會指出，部分樣本檢出重金屬和農藥污染，建議消費者在進食枸杞子前先用水清洗，並浸泡15至20分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，降低健康風險。

枸杞子功效

消委會指出，根據2020年版《中國藥典》，枸杞子性味甘平。主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目。用於虛勞精虧、腰膝酸痛、眩暈耳鳴、陽萎遺精、內熱消渴、血虛萎黃、目昏不明。

不宜經常進食杞子人士

枸杞子適合陰虛體質人士進食，亦適合身體虛弱、腸胃不適、口乾舌燥、肝機能代謝失調人士。由於枸杞子質潤，故脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士不宜經常服用。

處理方法

進食前可用水清洗，並浸泡於冷開水約15分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，以降低風險。不過，枸杞子不適宜浸泡太久，因為有機會令部分水溶性的營養素例如維他命C和部分礦物質流失。

4款枸杞子簡易養生食譜

參考《家庭常用滋補養生中藥》和《聰明健腦特效食譜 》，以下有幾個以枸杞子為食材的簡單食譜供消費者日常食用保建：

1. 菊花枸杞子茶

材料：枸杞子10克、杭菊花10克

做法：洗淨枸杞子及杭菊花，以開水沖泡枸杞子及杭菊花10分鐘即可。

2. 枸杞子炒豬肉

材料：枸杞子100克、瘦豬肉、500克、糖、鹽、油各適量

做法：豬瘦肉洗淨，切絲，枸杞子洗淨。熱鍋加油，並加入肉絲，及糖、鹽調味。加入枸杞子翻炒數下，炒熟即可。

3. 枸杞子羊肉湯

材料：羊肉300克、枸杞子5克、蔥1棵、黃酒1大匙、蒜1瓣、薑10克、鹽1小匙

做法：羊肉汆燙，洗淨切塊；薑切片；蔥洗淨切段；蒜去皮切片，備用。熱鍋加油，加入羊肉，薑，蒜翻炒。羊肉炒熟後，起鍋放入沙鍋中，加入清水蓋過食材，再放入枸杞子，以大火煮沸後轉小火。燉至羊肉熟爛後，加調味料及蔥拌勻即可。

4. 枸杞子韭菜蛋捲

材料：枸杞子10克、韭菜100克、雞蛋3隻、米酒、油、鹽各適量

做法：韭菜洗淨切末，把雞蛋打成蛋液，枸杞子浸熱水5分鐘泡軟，備用。韭菜，枸杞子與蛋液混合均勻，加入鹽，米酒調味。熱鍋加油，將蛋液倒入鍋中，煎熟捲起即可起鍋。

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責任編輯：沈佩珊

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