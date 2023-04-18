「賽馬會眾心行善」 宣揚互助精神 

▲ 香港特別行政區政府勞工及褔利局局長孫玉菡（右二）、馬會主席利子厚（中）、副主席李家祥博士（右一）、行政總裁應家柏（左一）及「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授（左二）為「賽馬會眾心行善」計劃公佈儀式主禮。

香港賽馬會於4 月 15 日舉行的「香港賽馬會社群日」公佈推出逾3億港元的「賽馬會眾心行善」計劃，鼓勵大眾加入義工行列。睽違三年的社群日假沙田馬場舉行，今年以「賽馬惠慈善—全城參與義工服務」為主題，吸引超過200名來自政府部門、非政府組織、社區團體及學術機構等代表出席。勞工及褔利局局長孫玉菡、馬會主席利子厚、副主席李家祥博士、行政總裁應家柏，以及「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授均為計劃公佈儀式主禮。

「香港賽馬會社群日」旨在表彰和答謝與馬會並肩多年回饋社會的社區合作夥伴。馬會不單為合作夥伴提供財政支援，更發揮主導作用，與合作夥伴攜手推行創新的慈善項目，應對種種社會需要，同時積極提升社區能力，讓更多市民受惠。於疫情期間，馬會與社區夥伴的關係更見緊密。馬會至今已審批超過29 億港元捐款，支援社會抗疫，讓大約2,300間社區機構、院舍及教育機構受惠。

▲ 主禮嘉賓連同馬會董事、管理委員會成員和與會人士祝酒慶祝「香港賽馬會社群日」舉辦成功。

各非政府組織、慈善及社福機構能作出重大貢獻，義工們的鼎力支持實在不可或缺。這份義工服務的精神亦延伸到馬會會員和員工身上，他們透過參與會員義工隊及馬會義工隊的義工活動，身體力行，回饋社會。因此，馬會多年來支持眾多不同的義工項目，支援多個慈善團體招募及培訓義工。過去10年，馬會慈善信託基金捐助的義工計劃已惠及超過450 萬人次。為進一步宣揚義工精眾心行善』精神，馬會現正推出「賽馬會眾心行善」計劃。

馬會主席利子厚表示：「『賽馬會計劃能為香港帶來莫大裨益，對義工和受助者而言都是雙贏。計劃能將年輕一代、長者，以至各行各業的人員連繫起來，為建設更美好社會，出一分力。」

▲ 馬會主席利子厚在社群日上致辭。

勞工及褔利局局長孫玉菡對馬會積極推動本地義工服務發展，表示讚賞及支持，並期望新推出的「賽馬會眾心行善」計劃能推動更多市民成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷和希望。

▲ 局長孫玉菡致辭時讚揚馬會對推動義工服務發展的貢獻，期待新推出的計劃有助鼓勵更多人加入義工行列。

計劃剛推行已吸引不少有心人參與，其中退休教師李春香（Rebecca），便是透過香港基督教女青年會認識到「賽馬會眾心行善」下的「50+社群及退休人士義工推廣計劃」。她主要教導一群巴基斯坦婦女一些基本生活技能及語言技巧，在經過一系列的義工技巧和領袖培訓後，便開始設計並實踐其服務計劃。

Rebecca表示：「我希望能善用自己的長處和知識幫助有需要的人。計劃有課程教導我們Design Thinking，找出服務對象的『痛點』，在經過資料搜集和訪問後，便循著這群婦女的『痛點』設計不同的課程，例如教會她們一些簡單的日常生活用語，讓她們可以跟醫生溝通、到街市買餸、睇大廈通告等。在互動過程中，我們互相學習，我也認識到她們的文字和文化，自己也有不少得着。將來有機會，我也希望能幫助有需要的長者，學習照顧他們。」

馬會義工隊成員之一的寗慕潔 （Anna）亦透過參與義工隊活動積極回饋社會。同樣為退休人士的Anna，在馬會工作了21年，加入馬會義工隊14年，更連續12年獲頒發「最高服務時數大獎」。她希望能秉承香港賽馬會惠澤社群的理念，繼續關愛社會。

她表示，做了多年義工服務，也曾遇過不少難忘的事情，最開心又難忘的一次，是幫助照顧一位特殊教育需要的兒童，「那次我們義工隊幫忙照顧一些小朋友，讓其父母可以外出放鬆一下，後來小朋友的父母跟我們說非常開心，感覺猶如重度蜜月，向我道謝時還帶着淚光，那一刻我也覺得很感動和滿足，因爲可以幫到他們。透過接受義工培訓，我可以接觸和學到一些從來未學過的知識，再把所學貢獻社會，又可以把做義工的所見所聞跟家人分享和鼓勵他們。」她更表示將會積極參與「賽馬會眾心行善」計劃，相信會獲益良多。

▲ 馬會主席利子厚（後排中）與Rebecca（後排左一）、Anna（後排右二）及其他「賽馬會眾心行善」計劃義工及馬會義工隊成員合照。

為期五年的「賽馬會眾心行善」計劃，全方位推動全城參與義工服務，夥拍12個合作夥伴，為社會大眾，尤其學生、50+及退休人士等社群，度身設計義工服務項目，共創全城行善文化。計劃涵蓋以下範疇：

．「義工推廣校園夥伴計劃」以中小學生為對象，培育他們成爲義工及社會服務領袖；

．「50+社群及退休人士義工推廣計劃」：鼓勵參加者開展幫助別人、關懷社區的「義工」人生；以及

．「眾心行善平台」：提供一站式平台，讓義工可搜尋不同的義工服務，亦可整合參與及記錄各個服務活動，預計將於今年稍後推出。

計劃的 12 個合作夥伴包括：香港小童群益會、香港明愛、基督教香港信義會社會服務部、香港青年協會、香港基督教女青年會、社職、聖雅各福群會、Time Auction、義遊、義務工作發展局、牽手．香港，以及英華書院。一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會眾心行善」計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。

▲ 行政總裁應家柏（前排中）及馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（後排右一）與馬會義工隊成員合照。

▲ 勞工及褔利局局長孫玉菡（前排右）於「香港賽馬會社群盃」賽事後，頒發獎盃予頭馬「金馳」的馬主榮智健（前排左）。賽事頒發的獎盃已有超過170年歷史，由收藏家雷剛先生捐贈，以表揚馬會對社會的貢獻。

▲ 「香港賽馬會社群盃」頒獎禮合照。

香港賽馬會網址：www.hkjc.com

有關更多「賽馬會眾心行善」計劃的詳情，請瀏覽網頁 www.jcvolunteertogether.hk。

(特約)