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【消費券2023】潮媽次次消費券到手即換新手機　港女呻浪費：唔係辦法

親子 17:07 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有港媽消費券一到手就去買新手機。

3000元電子消費券昨日（16日）派發，很多市民都急不及待拿去消費促進經濟，很多人都會選擇買金，因為保值，而不少人都會選擇買新手機。有港女在網上發文大呻，阿媽本來好慳家，但自從有了消費券後，次次一落袋就去換新手機，港女直言「咁落去唔係辦法」。

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港女在「香港討論區」以「每次出消費券阿媽都話想換手機…」為題，發文指「阿媽以前部手機壞仲要我求佢換先肯換，搞到連啲親戚都以為我刻薄，唔畀阿媽用新嘢。」但「2021年開始派消費券之後，阿媽每年出完消費券都話想換新手機，仲要每次都要換新款iphone」。

港女直言阿媽除了用消費券買新手機，都會trade機，而她又會畀多少少家用佢資助買新手機，但係筆錢數目都唔細，所以港女覺得

每次話出消費券阿媽就要換新手機都唔係辦法……

原來港女阿媽以前相當慳家，電話壞咗先會換，仲要等港女睇唔過眼叫換，阿媽先會換，令到親戚朋友都以為佢刻薄，唔畀阿媽用新嘢，但自從消費券一推出，阿媽就好似變了另一個人。

網民：有錢就身痕

網民就留言表示「你阿媽好追潮流，我阿媽手機唔壞唔會換」、「有需要咪換」、「開始病態了，除非部機懷」、「咁極端嘅？
我覺得如果個人慳開，就算有消費券都唔會有錢就身痕。」

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責任編輯︰王明芳

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