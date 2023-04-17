【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席

▲ 真係好Sweet 呀！

賭王三房千金何超蓮和內地男星竇驍將於明天（4月18日）正式拉埋天窗！

早前二人已經飛到峇里準備，而一眾的賓客如孫耀威夫婦﹑《中年好聲音》支嚳儀等亦已陸續出發到當地為一對新人送祝福，而超蓮好友王灝兒（JW）原本獲邀到峇里，但因拍劇而未能出席。

【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行 安排「3天團」親友見證展開另一階段

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三房缺席 只邀請好友出席

有報道指超蓮母親三太陳婉珍、姐姐何超雲及弟弟何猷啟會缺席婚禮，有指超蓮和竇驍一直不想搞高調的豪門式婚禮，只想與至愛的親朋好友低調共度浪漫人生時刻，加上雙方親友眾多，為免大家舟車勞頓，故在雙方家長同意下，最後決定峇里婚禮只邀請好友，稍後返港才低調宴請親友。

▲ 二人將會展開人生另一階段。

回禮禮物超奢華

大婚在即，二人的回禮禮物亦曝光，他們的回禮禮物極盡豪氣，包括奢華品牌日霜晚霜、香水及朱古力價值逾5千元，另有特別訂製絲質眼罩拖鞋。

而且，收納袋上有二人Q版泳裝親吻公仔，以「DouDou & Dada」自稱。至於他們的白色喜帖用二人名字起題：「玲瓏骰子安紅「竇」，喜結「蓮」理共白頭，Hello我們要開啟新的人生篇章啦，很高興能和大家一起分享我們的喜悅，我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人，感謝大家一路以來的陪伴與支持。」字裏行間都流露幸福甜蜜之情。

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