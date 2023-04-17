【人手短缺】海上作業界人手空缺率達3成　業界促引入外勞

▲ 立法會航運交通界議員易志明聯同海上作業界代表召開記者會。（曾耀輝攝）

立法會航運交通界議員易志明今（17日）聯同海上作業界代表召開記者會指，現時整體海上業的人手空缺率達3成，船長、水手、輪機手及維修技術員等職位長期無法聘請足夠人手，且業界大部分員工已近退休年齡，如有渡輪公司已有近3成員工達65歲；再加上年輕人不願入行，出現青黃不接的狀況，憂慮無新血補充將影響海上客、貨運的運作，同時增海上安全風險，促政府考慮輸入外勞。

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香港油麻地小輪副總經理張國偉指，香港渡輪業勞動力不足問題存在已久，其公司一直透過不同途徑，如到中學推廣、參與招聘活動及向小數族裔招收等招攬人手，但都無補於事，現時公司的空缺率達26%，而超過65歲、達法定退休年齡的員工也佔整體員工29%，預計若無新勞動力補充，4年後公司半數員工將逾65歲，5年後職位空缺也將再增20%。

他指，現時本港失業率已跌至3.3%，即幾乎全民就業，但多個行業，包括航運業等均有嚴重人手不足的問題，提到若海上業人手長期短缺，服務或難以維持，人手老化也或有安全隱憂，認為當務之急是確保市場有足夠人力資源，在不影響本地工人機遇下去，適度輸入外勞。

新渡輪董事劉用章也指，公司一直未能聘請足夠船員及前線人員，尤其招聘水手最為困難去，故現時船上水手及碼頭水手的空缺率分別為10%及16%，即使已逐步改善員工薪酬福利，入行人數寥寥可數。他指，新渡輪將有13艘新船投入服務，需要聘請對科技有掌握的船員操作及接受訓練，惟海上作業對本地年輕人欠吸引力，若只聘請中年人士或長者也只將斷層問題延後，希望有更多輸入外勞空間。

昂船洲船塢船舶維修商工會營運總監陳智剛就指，香港是世界其中一個重要的轉口港，往來商船頻繁，且近年海上工程發展蓬勃，對工程船隻、運輸船隻等需求增加，同時也極需要有足夠的技術人手維持上述船隻維修保養服務，惟過往政府鮮有鼓勵年輕人投身船舶維修業，隨人口老化，部分機構每年至少有5至10%員工達65歲，更有員工70歲仍然在職，青黃不接問題嚴重，促政府訂立政策改善現況，並培訓青年加入船舶維修業。佳發海港清理服務有限公司營運總監黃啟智亦提到，過去5年招聘的30歲以下前線員工「10隻手指數得晒」。

香港貨船業商會理事長黃耀勤建議政府推動大灣區內人才，尤其青年人雙向流動，招攬有志在航運業發展的年輕人來港，並為他們提供培訓及技能測試，容許通過後在港實習。

易志明表示，因近期貨量低，人手短缺暫時對出入口及貨運等影響還不大，但預計貨量會在今年第二季尾便復甦，便需要更多人手支持。

預計全球整體貨運會在今年第二季尾開始復甦，需要更多人手支持，希望政府積極研究引入外勞





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記者：黃小冰