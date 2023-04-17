【親子活動】「香港世界牛奶日」辦油麻地探索活動　學歷史文化兼增進牛奶知識

▲ 「香港世界牛奶日」與親子創意品牌ohmykids合作推出「童遊油麻地」社區探索活動。（有關機構提供相片）

每年6月1日是聯合國糧農組織定名的「世界牛奶日」（World Milk Day），由荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）自2013年起將「世界牛奶日」帶到香港舉辦不同活動，今年「香港世界牛奶日」與親子創意品牌ohmykids合作推出「童遊油麻地」社區探索活動，帶領大小朋友一同探索城市，並了解牛奶的營養價值和健康生活知識。

最新影片推介︰

親子社區探索活動「童遊」特別設計了全新油麻地路線，活動將由小朋友帶領家長一同在城市定向任務中探索油麻地區，透過使用手機應用程式完成任務。過程中孩子需要學習看地圖，帶領家長發掘滿載歷史文化的油麻地地標。

在活動過程中，小朋友亦會學習有關牛奶營養的知識，以及進行充足運動對成長的重要性，鼓勵小孩「Drink Move Be Strong」，實踐「2+60」，即保持每日補充2份奶類及每日做60分鐘運動的健康習慣。透過約2小時的互動遊戲，培養孩子解難能力、學習與家長溝通和向途人發問等，創造親子獨有回憶。

▲ 「童遊油麻地」社區探索活動。（有關機構提供相片）

每位參加小朋友將會獲得「小領隊選手包」一份，內有精美「童遊小領隊」T-shirt、領隊「Follow Me」旗仔及地圖等，最特別是有「家長靜音模式貼紙」，讓小朋友擔大旗、做領隊；「小領隊選手包」更附送子母®產品。

菲仕蘭（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩女士表示：「『香港世界牛奶日』計劃為菲仕蘭可持續發展計劃Nourishing a Better Planet的一部份，計劃旨在為社會各階層帶來更好的營養 (Better Nutrition)。菲仕蘭希望透過『童遊油麻地』及『香港世界牛奶日』其他精彩活動，以生動方式鼓勵大眾關注攝取足夠奶類及維持足夠運動量的重要性，提倡健康生活。」

▲ 附送子母產品。（有關機構提供相片）





「牛奶銀行」捐子母奶贈基層

「香港世界牛奶日」去年成立全港首個「牛奶銀行」計劃，與慈善機構樂餉社（Feeding Hong Kong）合作，定期提供營養豐富的乳製品予基層人士。而是次「童遊油麻地」門票則會以「『香港世界牛奶日』優惠價」$100發售（原價$290），每售出一張門票，「香港世界牛奶日」將透過「牛奶銀行」加碼捐出3排子母牛奶飲品（價值$108）予樂餉社，讓不同年齡層的弱勢社群均有機會攝取足夠奶類。

活動詳情：

活動日期：2023年5月20日至6月11日（任何時間內自由進行）

票價：$100（門票包網上通行証及「小領隊選手包」，適用於一位家長及一位5-12歲兒童）

售票日期：2023年4月20日起

報名方法：詳情請瀏覽「香港世界牛奶日 World Milk Day HK」官方Facebook專頁

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰林綺玲