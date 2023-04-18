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【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】

娛樂 16:59 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

王嘉盈（嘉盈）是YouTube頻道FHProductionHK之幕前成員，因她的「MK妺」形象、經常爆粗、33E驕人身材而深受網民喜愛，獲封為「嘉盈BB」。

嘉盈除亮相Youtube影片及經營自己的IG外，也參與過《姊妹們的國際市場》、《Auntie妳好》、《日本，你真識食？》等ViuTV節目，人氣持續保持高企！

【姊妹們的國際市場】嘉盈自豪胸大令網民討厭　自揭實際欠自信：覺得自己好cheap【多圖】

遊泰「派福利」

日前，嘉盈在個人IG分享自己早前到泰國旅行的相片，她的造型也相當「火辣辣」，既有身穿Tube Top的相片，又有身穿比堅尼參與S2O亞洲潑水音樂節的打卡照，大騷美好身段，有網民留言「支持嘉盈多啲去泰國」，十分鬼馬！

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17歲被問價包養

嘉盈曾亮相連詩雅、蝦頭主持的網上節目《絲打圍爐》，她憶述15歲時遭受性騷擾：「嗰陣著住校服搭小巴去同學屋企，成架小巴冇人，後面有個男人跟我上車。成架車冇人，佢就偏偏坐我隔離。」

嘉盈表示覺得不對勁：「全程車借啲意掃下掃下我大髀，落車嗰陣佢移一移讓我落，然後揸咗我pat pat一吓，之後仲跟埋我落車，我驚到走去便利店叫同學嚟接我！」

嘉盈再爆17歲已被問價包養經歷：「我嗰時part time做飲食，佢大我好多著晒西裝似事業有成，佢講得好得體話想同我做朋友，話呢個朋友想keep一個特別嘅關係，之後開咗個好吸引嘅數字」。不過，她當時不為所動：「好心照下鏡先啦，我青春無限」。

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無奈身材成焦點

另外，嘉盈在「熊仔頭」的YouTube頻道憶起曾因形象性感，導致不愉快的事：「當時我拍廣告，我係第一次開口話『呢一個廣告可唔可以唔出』，我差啲喊出嚟，我睇過劇本，本身寫得好地地，你都知一個cam擺到好遠，但係可以zoom近，最後出嚟個result就係不停影我嘅事業線，所有嘅配樂同節奏我真係覺得我自己好似⋯⋯」

此事令嘉盈非常傷心，覺得原來大家的焦點永遠只放在其身材上：「覺得自己好cheap之外，有樣嘢好唔開心就係原來你畀錢我買廣告，我個價值就係喺呢度，原來你係為咗我呢對嘢呀，其實我可以唔使呢對嘢，都可以畀到好好嘅Drama效果。」

不過嘉盈認為自己遇到上述事情都是咎由自取，亦全因自己於出道初期喜歡以性感形象示人。

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曾被判入女童院

嘉盈因父母離異而做出引人注意的行為，當時仍不足18歲的她曾三度離家出走， 最終被法官判入屯門兒童及青少年院（男女童院）。她接受訪問時曾形容在女童院的28日是很煎熬，後來就轉校至到慕光英文書院，順利中六畢業。

現在成為網紅，不過有人視好為女神，但亦有網民覺得她形象太「MK」所以「上不到大台面」，一向坦白的她也曾在網上節目承認：「我認呀，好似好高級嘅Event，冇可能會有個咁市井嘅人係度。」她指源於自己形象性感，公屋出身又沒讀過大學而導致。

嘉盈也表示自知遭網民討厭：「現實世界有一班人睇我唔起、睇我唔到、討厭我嘅人都有。」

豁達的她自認好勝心強，會努力做好：「我淨係知道我有一日要威度你上網就會見到我。我一定要做到你覺得我得為止。」

《姊妹們的國際市場》

性格率直得罪人

另外，她之前上ViuTV節目《姊妹們的國際市場》遭不少網民批評，其中她在節目內，自我簡介的體重一欄標明自己是「Big boobs（大胸部）」，成功搶去男生們的目光。

節目中主持阿正講到其中一位男參加者阿Kit鍾意女生擁有好身材，被點名的嘉盈馬上謂：「咁真係無辦法。」接著接受訪問時又講到：「我老闆從來都話我唔係賣靚女，係賣笑。」

對於身材的話題，嘉盈表示：「如果有男仔話佢鍾意飛機場的話我唔會藐佢架，但我會覺得，你講咩大話啫！」可是她的直率，卻得罪不少女性。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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