鄭裕玲偕500青年大合奏非洲鼓　Do姐分享成功自學經驗

▲ 鄭裕玲及音樂人Chris Polanco(前中)出席「共創明 『Teen』計劃」,與CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業(後右二)齊Jam歌。

周大福的企業社會方案為「共創明『Teen』計劃」學員舉辦「師友 同行·成就『鼓』舞人生」活動,日前為500位師友打氣。

創辦人兼董事曾安業(Patrick)更邀鄭裕玲(Do姐)及IG紅人Chris Polanco(陳杰),與眾多學員分享自身奮鬥經歷及不斷學習的重要性。

活動上,Do姐現身說法,分享其努力在演藝圈突圍而出的經歷,並剖白如何透過不斷學習新知識,克服演藝路上的挑戰,把握新機會,希望以此鼓勵大家勇於面對逆境,積極思考未來。

▲ 曾安業與嘟姐分享自學及勇於接受新挑戰的經驗。

嘟姐即席學打非洲鼓

為鼓勵學員善用網上資源學習,Patrick即席表演為了今次活動而上網自學的非洲鼓,卻被出名要求高的嘟姐彈「未夠班」,幸Patrick早有預備,即時邀請Chris上台教授大家演奏非洲鼓的基本技巧,並帶領Patrick及嘟姐及現場500位師友進行非洲鼓大合奏,一 曲《WE WILL ROCK YOU》節奏澎湃,為大家注入正能量,鼓勵大家每日走一小步,成就「鼓」舞人生。

嘟姐指十分感謝Patrick邀請她出席,更大讚對方今日邀請陳杰教大家玩非洲鼓很有心思︰

幸好我節奏感不錯,加有名師指導,所以十分快易上手。最後和全場同學合奏十分震撼,希望大家和我一樣享受今天的活動!

每日一小步成就理想

Patrick亦指︰「今天的活動名字是『師友同行·成就「鼓」舞人 生』,英文名是Small Steps Big Impact,想勉勵學員每日行一小步,希望會令大家有所反思。縱使今天只是大家人生的一小步,我們依然希望為大家帶來啟發,幫助大家成就他的Big Impact !」

而一向熱心公益活動的陳杰則說︰「十分高興有機會與Patrick、Do姐及眾多年青人一起Jam歌,常言道 『where there's a will there's a way』 ,只要有興趣,大家亦可以好像我一樣透過日常生活自學音樂、廣東話和英文。我希望大家可循自己的興趣自主 學習。」

▲ 音樂人陳杰(右一)帶領曾安業與嘟姐及學員,用非洲鼓合奏一曲。

