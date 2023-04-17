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【公主病】35歲女兒才貌雙全感情屢受挫 媽媽慨嘆：我哋個女有公主病

親子 17:25 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港女每次分手都換來前男友一句傷心說話。

爸媽齊聲慨歎：「唉！睇嚟我哋要公開招婿囉！」

他們的獨生女兒剛與男友分手，這是任何年代的等閒事吧，爸媽何須着急得要招婿？

「哎吔，阿女今年三十五歲㗎啦，再唔結婚就趕唔切生仔啦！」媽媽嘀咕。

我不太清楚現今年輕人當中，還有多少人仍秉承着結婚生仔的傳統思想，但愈來愈多人抱獨身主義倒是事實，那是潮流？又或是結婚對象難覓？

我又糊塗了，以他們女兒的優厚條件，又怎會難覓對象？這位女生外形看上去頂多似二十五歲吧，一頭長秀髮、大眼睛、尖下巴、五官標致得像明星，是那種任何男生經過都欲回頭再看的美人，怎會難找男友？

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她不僅外貌出眾，內涵也不得了，畢業於美國著名大學，現於大行工作。他們家境富裕，女兒從小隨父母周遊列國，見識廣博，大方得體。

「唉！你有所不知。」媽媽插嘴：「我哋個女有病。」我為之一怔。「係公主病呀！」媽媽低吟。

噢！原來是港女流行病，那又是甚麼模樣？

女兒確不難找到男朋友，兼且每次都會火速打得火熱，但又會很快就分手了，最長的一段戀情維持了兩年，最短的僅有兩個月。每次分手時，對方都會吐出同一句話來，一句傷透女兒心的狠話：「你自己唔知咋，你個人好難相處，真係好惡頂呀！」

這位從小被寵愛的女兒，習慣了被悉心服侍，要她稍為侍奉男生嘛，本來就是沒可能了，即使是為心儀男生屈就，她都會面露不悅。她習慣了居於家中最重要地位，若男生大意未能時刻寵她為生命中第一位，她會大發脾氣。

條件不及她的，她是瞧也不會瞧一眼的。縱使找到了外形俊朗，又跟她門當戶對的富人嘛，人家富二代、三代何嘗不患王子病？人家才不屑愛你好一個黑臉串嘴呢！

撰文 : 鄧藹霖

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