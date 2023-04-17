【金像獎2023】何爵天成新晉導演下一步或當演員　楊偉倫麥沛東繼續努力不氣餒

▲ 港產電影《正義迴廊》導演何爵天聯同兩位男主角楊偉倫和麥沛東一起受訪。

叫好又叫座的港產電影《正義迴廊》獲得16項金像獎提名，縱然最終只有何爵天獲得「新晉導演」以及李謙明、張釗、石繕滎獲得「最佳剪接」，失落影帝的楊偉倫和麥沛東未有因此感到失望，並表示會繼續努力。

《正義迴廊》的導演何爵天聯同兩位男主角楊偉倫和麥沛東一起接受TOPick訪問，分享首次參與金像獎的感受。

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楊：楊偉倫；何：何爵天；麥：麥沛東；記：記者

記：《正義迴廊》團隊走到這步，大家有甚麼感覺？

楊：其實呢個合作我覺得非常愉快，如果我咁好彩會上台講嘢，呢套電影能夠同何爵天合作，能夠認識大家並互相交流，係拍呢套戲好開心嘅一件事。

何：好感動！

麥：其實唔止係同導演，同好多第一次擔當呢個崗位嘅台前幕後，加上同阿卵係第一次領銜主演，喺幾個月內一齊完成緊件事。大家唔計較嗰種工時或如何去做，總之要做靚件事、做好佢！呢件事係幾值得我哋去驕傲。票房很好，有很多人欣賞、討論。

楊：慶幸第一部擔當嘅電影係由何爵天執導，的而且確係一件好開心嘅事。

麥：所有事配合咗天時地利人和。

何：好開心可以同佢兩個合作，非常開心可以同咁多咁好嘅演員一齊合作，第一套戲就可以同到咁多好演員合作，希望將來嘅日子都會不斷地同佢哋合作，拍更多好戲，再繼續喺金像獎舞台上發光發熱。

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記：《正義迴廊》入圍16項提名，大熱倒灶有沒有不開心？

何：有提名已經好好，對於我哋咁新，我哋全部都咁新，已經係一個好大嘅鼓勵，再努力啲。

楊：不嬲都冇停下個腳步，馬不停蹄。我自己就冇失望，能夠嚟到呢度參與金像獎頒獎禮，我哋好多唔同嘅部門都係好新，攝影、導演、服裝、燈光......全部都係好新。我哋能夠有咁多提名，呢件事已經好犀利，已經開緊Party，已經攞到晒要攞嘅嘢。

麥：最緊要係多啲工作機會，拍多啲好戲、演多啲好角色，令成個電影業都蓬勃，多啲提名又多啲機會。

楊：得5個候選人，5個都係大熱嘅，以為大熱係青雲同阿聰。好在冇畀我哋知道我哋係大熱。

麥：真係會失望喇。

楊：好在冇知道咋。任何一個攞獎嘅都真係實至名歸。佢（麥沛東）攞嘅話我都一定會好開心啦，我都想阿聰攞，青雲哥或秋生大師兄攞，全部都會覺得件事係好值得。

麥：有睇過就知道佢哋真係做得好。

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記：未來有甚麼新方向？

何：我想做舞台，不過我唔係做導演，做演員，但一定要你兩個同我一齊演，你兩個襯托返我。

楊：梗係啦。

何：呢樣比較緊要。

楊：你其實好適合做喜劇。

何：我行出嚟，我個樣已經係。

楊：即係好人好姐做咩留兩撇咁嘅鬚。

何：如果係我攞新演員獎可以嗎？

楊：睇下邊個導，如果我導你攞新演員獎我會開心，我唔想你喺人哋手上得到成功。

記：跟MIRROR爭獎嗎？

楊：你（何爵天）唔好同佢哋鬥，你真係唔好同佢哋鬥。

麥：等佢哋攞晒先再演。但我睇到個提名名單一定會尖叫。

楊：佢（何爵天）係攞新嘢，演員又攞新，導演又攞新。除非再開個新。

何：歌手嗰啲。

麥：叱吒。

何：拍戲係耽誤咗我唱歌嘅事業。（唱主題曲？）諗住畀啲機會其他人。

楊：佢諗住畀個機會洪嘉豪。

何：又畀啲機會阿Jer。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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