【專注力】英國研究低糖指數早餐有助大腦運作 食錯11種早餐食物傷腦又傷身

▲ 食錯早餐傷身又傷腦。

我們現在都知道，太多碳水化合物和升糖指數高的食物，對身體有不良影響，原來它們還會影響我們的大腦！學術期刊《Neuroscience & Biobehavioral Reviews》在2008年刊登了一項研究，發現當實驗參與者攝取高量的碳水化合物時，心智功能只維持到幾分鐘至15分鐘的提振作用；但在攝取碳水化合物一小時後，這些參與者的大腦執行功能（包括：記憶力、專注力、解決問題之能力等）顯著降低。

又，《The European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism》在2014年發表了一項以成年人為研究對象的文章，發現參與者進食升糖指數愈高的早餐，對其他人的敵意愈高或者愈難相處。反之，在另外一項英國研究發現（《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12），低糖指數早餐對大腦的執行功能有幫助，包括專注力，而用餐後兩小時是腦部運作最高效益之時段。

得悉這些研究結果，再看看大部分香港人的早餐習慣，尤其是喜歡在外吃早餐才上班的人，當中有很多食物都是碳水化合物和高升糖指數，例如：白麵包、玉米片、烘／烤薯仔、即食公仔麵、意粉、白粥炒麵油條、果醬、盒裝果汁、凍檸茶等，都是傷身又傷腦之食物，偶然食一次無傷大雅，但很多都市人朝朝係咁食。

其實，早餐還有很多健康選擇，優質蛋白質和脂肪反而對身體和腦袋更好，例如：煎／烚／炒蛋、黑麥麵包、三文魚（煙／煎／焗／烚俱可）、白肉類、綠葉沙律、莓類（如藍莓）、牛油果，蘋果、橙肉類、無糖豆漿、藜麥、果仁等。

有些人會怕煎或炒，因為怕用油，那是假設脂肪一定不是好東西。其實不一定，優質食用油所含的脂肪其實是有益的，近年研究已提出適量攝取優質脂肪的好處。有英國研究更指出，脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助，而且助益還能維持三小時之久。



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