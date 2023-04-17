【傳染病】養和醫院現退伍軍人病個案　衞生署正展開調查

▲ 養和醫院現退伍軍人病個案，衞生署正展開調查。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（17日）正調查養和醫院內一宗退伍軍人病個案。

該名74歲男病人有長期病患，自3月22起入住養和醫院，並於4月12日出現發燒，血壓及血含氧量下降。他的臨床診斷為敗血性休克和肺炎，現時情況穩定。

最新影片推介

他的痰液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心表示，衞生署正聯同養和醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

衞生署正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。涉事樓層的供水系統亦會進行緊急消毒。



衞生防護中心表示，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應：

以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口

避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。淋浴也可能產生細小的霧氣

如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水

市民應採取以下健康建議：

注意個人衞生

不要吸煙和避免飲酒

定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒

如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯

至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸

每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘

使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水

如需處理花園土壤、堆肥和培養土：

戴上手套及口罩

應使用低水壓灌溉花園和堆肥

慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部

為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚

避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室

市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。