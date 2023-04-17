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【變種襲港】Arcturus狂爆致外國實驗室爆煲　許樹昌料本港以快測為主

社會 17:55 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

新冠變種病毒Arcturus正於印度及全球多國蔓延，中大呼吸系統科講座教授許樹昌證實，香港已有數個檢測樣本驗出Arcturus，病毒傳播性高。被問到英國實驗室已「爆煲」，無法負荷檢測更多病毒樣本，香港會否步後塵？他認為香港以市民自行快測為主，對本地實驗室影響有限。

許樹昌今（17日）被問到市民應否戴口罩時，他就回應本港解除口罩令之後，也有不少市民仍佩戴口罩。他認為即使個案見急升趨勢，市民也自覺戴口罩。

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他續稱，Arcturus是XBB.1.16病毒，由Omicron變種而成，一月底首先於印度出現。現時約29個國家和地區有病例。他表示，新冠口服藥可有效應對Arcturus，新冠疫苗引致的T細胞反應，亦仍有助應對病毒。

就本港數個檢測樣本發現Arcturus，他向市民派定心丸，指病毒似乎未有在港擴散，估計有關個案屬入口個案。雖然傳播性高，兒童患者較多出現眼角膜發炎，亦會引起較高燒，但病毒嚴重性沒見增加，例如死亡和重症沒急升。

許樹昌又指，香港以市民自行快測為主，即使疫情有變，亦不擔心會出現如英國般實驗室無法負荷的情況。

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責任編輯：吳卓峰

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