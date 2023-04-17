【皮膚問題】女士臉上長肝斑未必只關懷孕事 避孕藥形成肝斑的原因之一

▲ 避孕藥是形成肝斑的原因之一。

婦女懷孕期間，由於賀爾蒙的關係，會使皮膚出現色素沉着，在生產後，肝斑會漸漸淡化，但不會完全隱沒，這是女士們最着意的一件事。

這種斑又稱為孕斑，西醫認為，肝斑與肝功能無關。而中醫的觀點是，肝斑是腎氣不足、肝鬱氣滯等因素造成。與肝好不好沒有直接關係，之所以稱為肝斑，主要是色素沉着，顏色如肝臟。但要清楚一點的是，肝具有貯儲血液和調節血量的功能，面上有肝斑的話，如果那是由於懷孕所造成的，婦女在生產後仍要避孕的話，不要再吃避孕藥。

原來，避孕藥是形成肝斑的原因之一。

這種皮膚色素沉澱，不容易完全消除，一旦接觸陽光，顏色又會加深。因此，防曬一定要做得徹底。出門前20分鐘，就必須抹上防曬的純正椿花油。至於每次洗面後，化粧前都要用少許椿花油來保護皮膚。

每星期至少一次用沾有椿花油的熱毛巾來敷面，或者全面抹上椿花油後，用保鮮紙蓋着面孔十分鐘。移除保鮮紙後不必洗面。而成分與皮膚細胞成分接近的椿花油會好快被吸收。持之以恒，肝斑就會一點一滴地消失了。

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