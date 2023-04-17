【網上購物】收錢訂貨後唔準時交貨　25歲男涉違反商品說明條例被捕

▲ 收錢訂貨後唔準時交貨，25歲男涉違反商品說明條例被捕。（資料圖片）

海關4月14日拘捕一名男子，指他涉嫌在網上售賣名牌手袋時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。



海關早前接獲多宗舉報，指一個網上商店的東主涉嫌於網上銷售名牌手袋時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦沒有安排任何退款。

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調查後，海關人員當日拘捕一名25歲懷疑涉案男子，他是該網上商店登記的東主。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定。根據條例，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕，於購買商品時應光顧信譽良好的商戶。消費者亦要留意網店提供的付款方法是否安全和保留交易單據及相關文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

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市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。

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記者：馮芷婷