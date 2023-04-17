【死而復生】印度男子感染新冠去世2年突然復活　家人嚇壞：燒掉的是誰？

▲ 印度一名男子感染新冠，「去世2年」後突然復活。

新冠疫情持續多時，印度近日就發生一宗詭異事件。一名男子在2年前感染新冠肺炎後死亡，結果近日卻突然回家，令家人當場大嚇一跳。男子未肯透露自己的行蹤，惟真相卻疑似是捲入綁架疑雲，目前有待警方進一步釐清。

最新影片：

綜合外媒報道，現年35歲的印度男子Kamlesh Patidar於2021年，在當地爆發第二波疫情時受感染，被送入醫院接受診治後，最終被宣判死亡。

然而在今年3月15日，Kamlesh卻突然在清晨6時，於他阿姨位於卡羅卡拉村的家前敲門。其表弟Mukesh Patidar接受當地傳媒訪問時稱，醫院在兩年前將Kamlesh的遺體交給他們後，他們便在家中為他舉行了葬禮。對於Kamlesh突然出現，全家人都相當震驚，並不禁問：「當時燒掉的是誰？」

報道指，Kamlesh未肯透露自己在這段時間的行蹤。而其姐夫則透露，Kamlesh在新冠康復後，曾被幫派人士劫持為人質，並被注射毒品致陷入昏迷，日前才侍機逃走回家。警方表示他們會為Kamlesh錄供詞，以了解整件事的經過。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣