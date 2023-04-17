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【死而復生】印度男子感染新冠去世2年突然復活　家人嚇壞：燒掉的是誰？

健康 18:07 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

印度一名男子感染新冠，「去世2年」後突然復活。

新冠疫情持續多時，印度近日就發生一宗詭異事件。一名男子在2年前感染新冠肺炎後死亡，結果近日卻突然回家，令家人當場大嚇一跳。男子未肯透露自己的行蹤，惟真相卻疑似是捲入綁架疑雲，目前有待警方進一步釐清。

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綜合外媒報道，現年35歲的印度男子Kamlesh Patidar於2021年，在當地爆發第二波疫情時受感染，被送入醫院接受診治後，最終被宣判死亡。

然而在今年3月15日，Kamlesh卻突然在清晨6時，於他阿姨位於卡羅卡拉村的家前敲門。其表弟Mukesh Patidar接受當地傳媒訪問時稱，醫院在兩年前將Kamlesh的遺體交給他們後，他們便在家中為他舉行了葬禮。對於Kamlesh突然出現，全家人都相當震驚，並不禁問：「當時燒掉的是誰？」

報道指，Kamlesh未肯透露自己在這段時間的行蹤。而其姐夫則透露，Kamlesh在新冠康復後，曾被幫派人士劫持為人質，並被注射毒品致陷入昏迷，日前才侍機逃走回家。警方表示他們會為Kamlesh錄供詞，以了解整件事的經過。

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責任編輯：羅嘉欣

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