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【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節

休閒消費 18:33 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

母親節即將到，今年Häagen-Dazs™以「 For My Most Precious Mum」為主題，喻意寵愛偉大的媽媽，推出兩款粉色系的雪糕蛋糕「花式時尚」及「瑰麗寶盒」，造型高貴。現紅卡會員或一般客戶現凡於5月5日或之前訂購以上兩款期間限定雪糕蛋糕均可享有85折早鳥優惠，金卡或銀卡會員更可額外獲得 HK $150 雪糕蛋糕優惠券，記得把握時機為母親提早準備這份充滿愛意的禮物，為母親創造難忘的美好回憶。

最新影片推介

童學園
【童學園】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

儀式感滿滿的母親節雪糕蛋糕。

「花式時尚」蛋糕以備受女性歡迎的物品如花瓣、手袋、唇膏等等為裝飾，彰顯媽媽的時尚感，裡面包裹著4款經典口味雪糕，包括呍呢嗱、夏威夷果仁、士多啤梨及比利時朱古力，儀式感滿分！而「瑰麗寶盒」外層是迷人的粉紫色蛋糕，以繫上白色絲帶的粉紅色禮盒及立體玫瑰花作點綴，配合滿載繁花圖案的祝賀朱古力牌，是送給珍貴的媽媽的最佳禮物。蛋糕內裡蘊藏的士多啤梨味雪糕，為味蕾帶來馥郁果香的多重體驗，媽媽一定甜到入心。

 

「花式時尚雪糕蛋糕」，以花瓣、手袋、唇膏等裝飾，彰顯媽媽的時尚感。

「瑰麗寶盒」上精緻的禮物盒設計加上立體玫瑰花，定能讓母親甜到入心！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

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