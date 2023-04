【甜到入心】提前預訂85折優惠 高貴雪糕蛋糕慶母親節

母親節即將到,今年Häagen-Dazs™以「 For My Most Precious Mum」為主題,喻意寵愛偉大的媽媽,推出兩款粉色系的雪糕蛋糕「花式時尚」及「瑰麗寶盒」,造型高貴。現紅卡會員或一般客戶現凡於5月5日或之前訂購以上兩款期間限定雪糕蛋糕均可享有85折早鳥優惠,金卡或銀卡會員更可額外獲得 HK $150 雪糕蛋糕優惠券,記得把握時機為母親提早準備這份充滿愛意的禮物,為母親創造難忘的美好回憶。

▲ 儀式感滿滿的母親節雪糕蛋糕。

「花式時尚」蛋糕以備受女性歡迎的物品如花瓣、手袋、唇膏等等為裝飾,彰顯媽媽的時尚感,裡面包裹著4款經典口味雪糕,包括呍呢嗱、夏威夷果仁、士多啤梨及比利時朱古力,儀式感滿分!而「瑰麗寶盒」外層是迷人的粉紫色蛋糕,以繫上白色絲帶的粉紅色禮盒及立體玫瑰花作點綴,配合滿載繁花圖案的祝賀朱古力牌,是送給珍貴的媽媽的最佳禮物。蛋糕內裡蘊藏的士多啤梨味雪糕,為味蕾帶來馥郁果香的多重體驗,媽媽一定甜到入心。

▲ 「花式時尚雪糕蛋糕」,以花瓣、手袋、唇膏等裝飾,彰顯媽媽的時尚感。

▲ 「瑰麗寶盒」上精緻的禮物盒設計加上立體玫瑰花,定能讓母親甜到入心!

