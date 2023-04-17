【中大校董會重組】中大校董會贊同提高校外校董比例、校長任命門檻高達75%　另倡精簡議員校董數目

▲ 中文大學校董會主席查逸超（右）及中大「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」主席陳德霖。（梁偉榮攝）

中文大學校董會今日（17日）表示，贊同專責小組報告，結論是2016年重組校董會方案仍然合適，並接受議員方案部分建議，綜合兩個方案提出8項修訂內容，包括將校內、外成員比例，提高至介乎1:1.64至1.2.13；中大校長任命亦改由多數校董會成員通過，比例提高到三分之二至75%，後者較高門檻，屬於議員建議做法；專責小組亦提出精簡現時立法會議員在校董會坐擁的3席數目等。

中文大學校董會於去年12月成立「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」，因應3名立法會議員呈交立會的校董會重組方案，探討2016 年重組方案是否仍然合適。中大校董會今午舉行特別會議，校董會主席查逸超表示，經詳細討論後，贊同專責小組報告，結論是2016年重組校董會方案仍然合適，並列出報告8項主要結果：

專責小組認為應盡早落實精簡校董會規模，重組後校董會成員的合理目標人數為25至34人。

就校內及校外成員比例而言，專責小組認為介乎 1：1.64至1：2.13 之間是良好管治的合理組合，與其他大部分教資會資助院校相符。

為體現中大向公眾問責的原則，專責小組認為校監應繼續委任部分中大校董會成員及校董會的主要成員，包括主席、副主席和司庫，與其他教資會資助院校的標準做法一致。

專責小組認為，校長和常務副校長的任命適宜由校董會三分之二至 75%成員多數通過。

專責小組認為，考慮目前立法會議員在校董會的3席數目，是否可以精簡。

為達致精簡校董會的規模，專責小組同意2016 年重組校董會方案中的建議，由校友評議會選出1名代表作為校董會成員，以及由校董會委任的4名成員中，至少有1名為中大校友。

專責小組認同由本科生及研究生各選出1位代表的建議。

專責小組充分肯定和珍視中大獨有的書院制，然而，為了精簡校董會規模，應考慮使用其他確保書院與校董會之間有良好溝通的方法，例如邀請書院院長列席會議，而非以正式成員身分出席校董會會議。

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今日校董會會議結束後，議員張宇人離開時向記者表示：「我地太低級，留返主席講兩句」議員鄧家彪讓開時亦未有回應記者提問，僅說：「校董會主席會見你地，由佢講會比較好。」

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記者：馮琪雅