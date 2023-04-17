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【30+減肥】懶人+繁忙OL必學+減肥可食 即睇兩款電飯煲滋潤糖水食譜

健康 18:25 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

桃膠非常滋潤。

記得以前讀大學的時候，住在合租房子，當周末或平日晚餐時，我們常常分享自己煮的餸菜、甜品，所以常吃到「百家飯」，也偷師學了些「百家煮法」。

台灣室友Erica很聰明地，趁周末大家都外出，毋須使用電飯煲的時候，一起床便把雪耳浸泡一、兩小時，慵懶地吃完「早午餐」，再把一至兩顆雪耳、四至五粒紅棗、一把杞子、兩件冰糖、幾片薑置於電飯煲內，再注滿水，按下「煮飯」按鈕後，便可以不用理會，做其他事情，到下午茶時間便可以有糖水吃了。期間，全屋都充滿溫暖且甜蜜的味道，令冬天也倍感溫暖。

最新影片推介：

剛過去的周末，天色昏暗最好窩在家中，享受一下假日的慵懶。大家不妨趁機試做兩款電飯煲滋潤糖水，我特別改良成減肥版，減肥戰友都可以吃。

第一款：蘋果雪梨雪耳無花果桃膠糖水。材料包括兩粒無花果乾、一個雪梨、一個蘋果、兩隻雪耳、已洗淨浸泡的桃膠兩湯匙。

第二款：芋頭牛奶桃膠糖水。材料包括：脫脂牛奶500毫升、芋頭140克、已洗淨浸泡的桃膠兩湯匙。

兩款糖水的做法都相當簡單，只要將所有材料放入電飯煲內，煮一小時便可。減肥的朋友可加羅漢果糖或甜菊糖三至四湯匙代替片糖，增添美味，滋潤又健康，大家可以試試。

食用安全 減肥 食譜 甜品 下午茶

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