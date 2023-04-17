【天后減肥】Sammi首奪金像影后　鄭秀文6招秘訣50歲保窈窕身段

金像奬周日（16日）舉行，鄭秀文（Sammi）第10度入圍最佳女主角，終憑《流水落花》封后。從現場圖片可見，Sammi狀態大勇，身上無一絲贅肉，肌肉線條十分流暢。而其實現年50歲的Sammi熱愛運動，並曾經分享6招秘訣，保持緊緻肌膚及窈窕身段。

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Sammi昨日首奪金像獎影后，穿上一身黑色晚裝的她身上毫無贅肉，看來容光煥發，相當Fit。其實Sammi初出道時仍有Baby Fat，而現時的她之所以能擁有一副零贅肉身段，全靠平日多做運動、嚴格控制飲食。

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此外，Sammi也曾經在Facebook上貼出影片，分享自己吃紫薯減肥的方法。她指自己會將紫薯蒸熟後放在雪櫃的普通格中，靜置一晚，翌日晚上再拿出來蒸熱它。由於紫薯變凍後會產生抗性澱粉，吃進體內便不易被吸收，從而令身體吸收的卡路里減少。除了紫薯，白飯也可以如法炮製。

點擊睇Sammi六大Keep Fit心得：

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責任編輯：羅嘉欣