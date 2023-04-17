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【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】

娛樂 18:59 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

薇薇好正呀！

TVB正在熱播《法言人》，當中林夏薇演的法律界「滅絕師太」一角甚有亮點，早前播出的一幕薇薇穿婚紗晒線上陣，被網民大讚有仙氣！

趁在劇集熱播期間，薇薇非常「識做」在網上派福利，原來她相約好友趙希洛﹑洪永城與太太梁諾妍齊齊出海與陽光玩遊戲兼為爸爸慶祝70歲生日，而薇薇的父母罕有曝光，不少網民指薇薇盡得父母優良基因， 更大讚林爸爸相當年輕，一些都不像70歲，而媽媽亦十分高貴。

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身材勁弗超吸睛

穿黑色喱士Deep V 泳衣上陣的薇薇大晒事業線兼白滑長腿，在海風的吹拂下，散發濃濃女人味，而且，三人亦齊齊嘟嘴合照，又舉杯暢飲，認真識歎！

這輯那麼美麗的相片原來由洪永城親自操刀，薇薇留言感謝對方拍得如此漂亮，並說：「今年第一個下水禮。」
好姊妹胡定欣亦有讚好，並留言：「身材咁好既」薇薇則回覆「你咁勤力運動都唔可以偷懶，唔係點做你愛人。」

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任修身公司代言人  熱愛運動 

早前薇薇更擔任修身公司代言人，在社交網貼出的廣告照以粉紅泳裝示人，大晒馬甲線和事業線，相當養眼。為了拍攝這輯廣告，薇薇曾受訪表示每日至少都要個半到兩個鐘運動，再加上做機，故有如此弗爆身形皆有因。

其實薇薇向來出名身形弗爆，皆因她不用拍劇時就會抽空做運動，例如做Gym﹑游水和跑步等。

而且，薇薇家中有個健身房，當中設有不少健身器材，她不時做Gym操弗，又表示最喜歡舉啞鈴及練腹肌動作，令身形線條更美。

她亦曾指無論工作多忙碌，也會抽1分鐘做平板支撑，配合拉筋。

擔任修身公司代言人。

均衡飲食

至於在飲食方面，薇薇曾透露沒節食習慣，因為她指自己試過不健康的減肥方法：「特地不吃飯反而易有水腫，形成虛胖身型，所以正常飲食，均衡飲食反而重要。」

故此她一日三餐飲食正常，並提醒想修身人士：「如果需要減重的朋友，少食多餐的確是至理明言。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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