【補血食物】黑木耳鐵質高但難被人體吸收 跟營養師食10款補血食物

▲ 10種補血必食食材。

自從愛貓米路離世後，Bonnie會代我每隔三個月捐血一次。這天，我們約好在捐血中心等候。她說：「你負責一會兒的午餐啊！」我說：「沒問題！你發辦。」

填妥問卷，再做抽血檢查，Bonnie從抽血房出來，失望地對我說：「今天不宜捐血！」

我不明白，她續說：「姑娘說我有輕微貧血，着我要吃多一點高鐵質食物！」

我莫名其妙地問：「平日你總是大魚大肉，你近來偏食嗎？」

她說：「可能上次來經大出血影響了，看來要多吃點黑木耳。」

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或許，傳媒經常報道黑木耳補血，所以大家便以為吃米綫時，多加一份黑木耳便能大大提升鐵質，但要謹記，黑木耳跟所有鐵質豐富的植物性食物一樣，吸收率很低。

於是，我更正她：「相信你首要多吃的，是高鐵的肉類食物，紅肉如牛肉、豬肉，當然是吸收的最佳途徑。另外，很多貝殼類海產，如蠔、蜆肉和青口，每百克也有三克左右的鐵，魚類當中，罐頭吞拿和沙甸的鐵量也不低。若要從植物食物中，更有效吸收鐵質，也有方法的，只需要在進食高鐵植物性食物時，同時吃多點維他命C豐富的食物，便可提升吸收率。除了黑木耳外，西蘭花、菠菜、黃豆等豆類，都是植物鐵的來源。」

Bonnie聽罷大喜：「我想到了，現在先去吃牛扒餐，今晚可以去法國餐廳吃生蠔！節目多充實啊！」我無奈地說：「今回是我大出血吧！」

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