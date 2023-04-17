【超市情報】惠康買千元禮券送$50　買滿$50抽獎贏1分鐘任掃新鮮食品

▲ 凡於消費滿$50即可參加大抽獎，贏取1分鐘任掃新鮮食品等，買3項指定產品多一次抽獎機會。

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點是惠康禮券加碼賞買$1,000禮券送$50禮券；凡於消費滿$50即可參加大抽獎，贏取1分鐘任掃新鮮食品、人氣小家電及超過7,000份獎品，買3項指定產品多一次抽獎機會。

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惠康優惠：

禮券加碼賞（優惠期: 14/4/2023 - 20/4/2023）

買$1,000禮券送$50禮券

敢玩「鮮」至FUN 人人有獎 Fresh 住送上大抽獎（優惠期: 14/4/2023 - 20/4/2023）

凡於惠康消費滿$50，即可參加敢玩「鮮」至FUN 人人有獎 Fresh 住送上大抽獎，即玩即獎。贏取1分鐘任掃新鮮食品、人氣小家電及超過7,000份獎品，購買以下產品可享多一次抽獎機會：

灣仔碼頭各款水餃／煎餃，$55/4包

首爾農場新鮮加大雞蛋，$43/2盒

買雀巢雪糕／雪條多件裝，2件8折

至慳至抵價（優惠期: 14/4/2023 - 20/4/2023）

Meadows Home抽取式面紙，$23，買1送1

維他各款6包裝茶類飲品，$40/3排

金寶各款濃縮湯，$32.9/3罐

萬寧優惠：（優惠期： 14/4/2023 - 20/4/2023）

多款防曬、健髮及染髮產品現正進行買第2件半價優惠。

指定防曬產品買第2件半價

指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定染髮/鎖色修護產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定護髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定護膚產品買第2件半價

指定低敏護膚產品買第2件半價

指定女性衛生護理產品買第2件半價，買滿$109送供應商$10現金優惠券

指定沐浴護理產品買第2件半價

指定頭髮護理產品買第2件半價，買2件送詩樂氏廚房清潔液500毫升，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

7-Eleven優惠：

【$9／件】COTE D'OR 黑朱古力/ 牛奶榛子朱古力（優惠期：12/4/2023 – 18/4/2023）

【$16／件】ACHIM雞胸肉100克（各款）/ MARUTAMA蟹味魚肉棒（優惠期：12/4/2023 – 18/4/2023）

【$8.5/ 支】維他檸檬茶/ 錫蘭檸檬茶/ 冰極檸檬茶/ 菊花茶/ 氣泡桃茶/ 氣泡白提茶500毫升膠樽裝（優惠期：12/4/2023 – 18/4/2023）

【$36／3罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：12/4/2023 – 18/4/2023）

【$118 / 6杯】Häagen-Dazs 迷你杯（各款）（不包括日本版）（優惠期：14/4/2023 – 18/4/2023）

買雪糕產品10件或以上，可享減$10折扣優惠（每單交易只可享用優惠一次，雪糕產品不包括新地）（優惠期：16/4/2023 – 18/4/2023）

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責任編輯：陳麗娜