【廣華新大樓】新急症室5.31早上啟用　睇清入口及交接安排

▲ 廣華醫院重建新里程論壇一第一期服務及設施概覽（老人內科隔離病房）。(陳國峰攝)

廣華醫院第一期重建計劃正陸續進行收樓程序，新急症室會於5月31日7時半啟用。廣華醫院行政總監鄧錦成表示，舊急症室會待最後一名病人離開才關閉，屆時新舊急症室服務會有短時間重疊，團隊已就急症室的交接加緊進行演練，確保交接順利。

新急症室擴建後，面積會擴至6千4百平方米，較舊急症室大2.6倍，新的入口及的士上落客站，將由窩打老道遷移至碧街。新急症室會引入醫療紀錄電子化系統，亦會增設過往沒有的急症病房。

廣華醫院行政總監鄧錦成表示，已與消防處溝通救護車駛至新急症室的新安排，亦會透過的士台將急症室搬遷的訊息，通知各的士司機。醫院會設有海報及二維碼，提示病人搬遷安排。

鄧錦成指，如有病人特別是長者，於搬遷初期去錯舊急症室，院方會有人員作出照顧及了解需要，並轉送新急症室。

鄧錦成表示，預料新急症室處理病人高峰期的時間會大為改善，至於新設的急症病房就有40張床，預料可以減少經急症室入院的人數，例如部分長者不太嚴重的個案，例如糖尿病血糖升高、慢阻肺病等，不過暫時未有「硬指標」留院病人減少的數目。

鄧錦成亦指，4月尾起日間服務、專職治療及後勤服務會陸續遷至新大樓，5月中起住院方面會陸續搬遷，當中搬遷次序經過規劃，務求每科的搬遷時間於一日內完成，以病人安全為首要考量。

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記者：陳展棋