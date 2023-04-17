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【菊梓喬演唱會】相隔四年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛

娛樂 20:04 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

菊梓喬相隔四年再舉行個唱。

菊梓喬相隔4年終再開唱，Hana將在5月20日九展舉行「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」，今日在記招分享喜訊，Hana藉著「5.20」表達對粉絲們的愛及答謝耐心等待。

Hana今日在西九文化區的露天場地舉行舉行發布會，宣布演唱會門票將於明天 (4月18日) 下午2時正於快達票公開發售，票價分別為$880、$480。

在維港美景襯托下，狀態大勇的Hana 現身分享今次舉行演唱會的感受。

選520開騷。（圖片：尚梯娛樂）

台上，司儀嚴崇天問Hana在520這個特別的日子開騷，有何感受？Hana表示當然開心，亦很希望可以加場。她笑說：「我連續唱一星期都可以。」

520代表「我愛你」，若要㨂選一個人或一件事去講「我愛你」，她會選擇誰？Hana說：「㨂我的狗仔糯米卷，因為他太可愛了。如果㨂一件事，當然是音樂，我最愛的便是音樂。」

主辦今次為Hana個唱不惜工本，出動頂尖幕後陣容，為Hana打造一個完全不一樣突破的個唱。演唱會海報邀請得攝影大師CK(陳錦強)操刀！

Hana跟今次個唱的幕後人員合照。（圖片：尚梯娛樂）

Hana形容今次演出挑戰底線，在舞蹈及服裝上都會有突破。「服裝的初型，我出生以來都沒試過的。舞蹈方面，四年前的演唱會，我覺得在舞蹈上是不合格，令我不敢再跳舞。今次我會上舞蹈課，上了一堂，老師暫時說可以。」

被問到有否邀請「好友」來捧場，她表示自己忙於籌備演唱會，還未有時間邀請朋友。

Hana最後在發布會上邀請為今次個唱的幕後人員擔任主禮嘉賓，包括尚梯娛樂集團主席Keith To、尚梯娛樂集團顧問丘亞葵、創富文化集團總經理陳影彤、TVB music 行政總裁張仲恒、演唱會藝術總監CK Chan、演唱會音樂總監Terry Chan、演唱會舞蹈總監FaiFai，一同舉行祝酒儀式，祝賀Hana演出成功。

撰文 : TOPick柴犬出動

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