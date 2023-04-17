【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛

▲ 菊梓喬相隔四年再舉行個唱。

菊梓喬（Hana）相隔4年終再開個唱，將在5月20日九展舉行「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」，今日（4月17日）在記招分享喜訊，Hana藉著「5.20」表達對粉絲們的愛及答謝耐心等待。

Hana今日在西九文化區的露天場地舉行舉行發布會，宣布演唱會門票將於明天（4月18日）下午2時正於快達票公開發售，票價分別為880元、480元。

在維港美景襯托下，狀態大勇的Hana 現身分享今次舉行演唱會的感受。

▲ 選520開騷。

開騷日子有心思

台上，司儀嚴崇天問Hana在520這特別的日子開騷，有何感受？Hana表示當然開心，亦很希望可以加場。她笑說：「我連續唱一星期都可以。」

520代表「我愛你」，若要㨂選一個人或一件事去講「我愛你」，她會選擇誰？Hana說：「㨂我的狗仔糯米卷，因為他太可愛了。如果㨂一件事，當然是音樂，我最愛的便是音樂。」

主辦尚梯娛樂今次為Hana個唱不惜工本，出動頂尖幕後陣容，為Hana製作完全不一樣突破的個唱，演唱會海報更邀攝影大師CK（陳錦強）操刀！

▲ Hana跟今次個唱的幕後人員合照。

未邀「好友」捧場

Hana形容今次演出挑戰底線，在舞蹈及服裝上都會有突破。「服裝的初型，我出生以來都沒試過的。舞蹈方面，四年前的演唱會，我覺得在舞蹈上是不合格，令我不敢再跳舞。今次我會上舞蹈課，上了一堂，老師暫時說可以。」

被問到有否邀請「好友」來捧場，她表示自己忙於籌備演唱會，還未有時間邀請朋友。

Hana最後在發布會上邀請為今次個唱的幕後人員擔任主禮嘉賓，包括尚梯娛樂集團主席Keith To、尚梯娛樂集團顧問丘亞葵、創富文化集團總經理陳影彤、TVB music 行政總裁張仲恒、演唱會藝術總監CK Chan、演唱會音樂總監Terry Chan、演唱會舞蹈總監FaiFai，一同舉行祝酒儀式，祝賀Hana演出成功。

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