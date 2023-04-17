【變異病毒】梁子超：病毒抗原漂移會不斷發生 屬風土化正常過程

印度近日爆發新冠病毒變異株Arcturus，亦即Omicron XBB1.16病毒，全球29個國家及地區出現病例，香港亦有輸入個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，其實XBB1.16於3個月前已於印度傳播，令到多地的確診數字升高，是因為人口傳播較免疫衰減為快，但確診佔人口比例、以及入院率均未有大幅上升。

梁子超指，XBB1.16令不少國家確診個案抬升，因為部分國家處於疫情的低谷，加上原有的病毒的群體免疫處於較高水平所致，令XBB1.16「乘虛而入」

他指，XBB1.16與XBB1.5的變異十分少，料XBB1.16未有像當初Omicron初出現的時候，於全球短時間大幅傳播，料不會輕易成為主流病毒株，不同國家之間的變異株仍然是「百花齊放」。

梁子超指，新冠病毒的輪替說如流感般不會有「大限」，是風土化的正常過程，不過由於Omicron已高度適應人體，相信病毒不會有大幅變異，令生存環境受改變，市民無需過於擔心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋



