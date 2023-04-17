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【京官考察】陳勇引述夏寶龍：立法會兼具人大政協雙重功能　冀香港民主博採眾長

政治 22:51 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳勇今日引述夏寶龍形容指，希望立法會成為良性民主的舞台。（資料圖片）

國務院港澳辦主任夏寶龍在港考察，昨天與一眾立法會議員會面，並發表約半小時的講話。民建聯立法會議員陳勇今日引述夏寶龍形容指，希望立法會成為良性民主的舞台，形容立法會兼具人大政協的雙重功能，夏寶龍亦希望香港發展民主時能「博採眾長」。

陳勇昨日見記者分享夏寶龍講話，引述夏指，希望立法會成為良性民主的舞台，貢獻香港良性民主的制度。又提到，全國人大是最高權力機關，而全國政協強調的是民主協商，而「香港的立法會除了有立法功能，亦有協商功能」。

「遊行可以 但要依循法律規定」

陳勇續指，夏寶龍希望香港在發展民主道理上博採眾長，既要吸收西方國家民主的優點，也要吸收和學習自己國家民主制度的優點和長處，認為良性民主制度的建設，要和特區及特首更多地協商，「協商過程，有些同意，有些可能不同意。」不認同美國那種純粹建立在選票上的民主，認為要追求全過程民主，更多的是協商，良性互動，到最後表決，「表決亦有同意和不同意及棄權，見不到打架。」

陳勇續引述夏寶龍指，要建立一個香港良性民主的平台，要建立三種關係︰（1）特區政府和市民良性互動的關係，包括港府要聽取民意，有效回應市民要求，而市民理性向政府表達意見，「遊行是可以的，但要依循法律規定」；（2）行政立法良性互動的關係，例如舉辦前廳交流會，立法會維護特區政府與特首的威信，議員要依法行使監督權，是為市民，以香港長遠利益為依規，不可以為「博眼球」學反對派；（3）立法會和香港市民的良性互動的關係，保留依法行使市民對立法會的監督權。

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責任編輯：關景騰

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