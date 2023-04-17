【急症室悲劇】58歲女病人發燒通宵等逾12小時　倒斃東區醫院急症室廁所

東區尤德夫人那打素醫院一名病人，於急症室等候區離世。院方晚上表示，一名患有長期病患的58歲女病人因發燒和咳嗽，昨（4月16日）晚上約11時到東區醫院急症室求診，今日(17日)早上11時15分，經醫生診斷後安排病人等候作進一步檢查，病人當時情況穩定，但已經在急症室通宵候診逾12小時。

院方指至下午約12時30分，醫護人員準備為該名病人進行進一步檢查，惟職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫病人名字，但未能找到病人。至下午約1時45分，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，惟病人未有回應。

至下午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現病人失去知覺，隨即為其進行心肺復蘇，病人最終於下午5時06分不治。

院方今日與病人家屬會面交代事件，並向家屬致以深切慰問。院方會盡力為家屬提供所需協助。本院非常關注有關事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，有關個案將轉交死因裁判官跟進。

近日多間公立醫院急症室求診人數增加，截至17日下午1時半，最少4間公立醫院急症室的輪候時間超過8小時，包括東區醫院、北區醫院、沙田威爾斯醫院及屯門醫院。根據醫管局網站，急症室等候時間最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。

東區醫院急症科署理部門主管蕭粵中指出，由於病人數目多，內科病房使用率高，部分醫院超過110%，病人上病房的輪候時間相應亦可能要延長，少數較輕微的個案要等超過8小時，但一般可望等1至2小時上到病房。

蕭粵中形容情況並不理想，近日公立醫院急症室每日都有大約6000人次求診，特別星期六、日，急症室更加繁忙，令非緊急及半緊急的病人輪候時間或會較長。他呼籲市民，如病徵輕微，可以選擇到普通科門診或私家診所求醫。

他又指過去一星期，流感個案有大約一成半的增長，個別患者較為嚴重，包括出現呼吸困難或肺炎，提醒市民要注意個人衞生，到人多的地方最好配戴口罩，以及接種流感疫苗。

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責任編輯 李志強