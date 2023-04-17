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打造七大花海「御花園」　幸運粉絲520面聖見「軒公」張敬軒

娛樂 20:30 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「軒公」張敬軒將於5月20日與粉絲見面。

今個5月，御藥堂首度聯乘英皇戲院於7個分址 (銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行、尖沙咀iSQUARE、荃灣荃新天地、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心及屯門新都商場) 以「御花園」為創作題設計7個花海打卡位，舉行「英」花相「御」‧「軒」動全城大型品牌推廣活動。

有意一睹「軒公」張敬軒龍顏的粉絲於指定時間前往「御花園」打卡，即有機會成為幸運兒於520這個浪漫的日子「面聖」，與軒公超近距離互動。

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與軒公見面。

打造七大花海「御花園」

品牌將相應的7款花卉：紫藤花 、櫻花、繡球花、薰衣草、粉蝶花、玫瑰花及太陽花，實境打造成七大花海主題的「御花園」，寓意投資健康才可將人生灌溉成花朵一樣燦爛美麗。

活動場地之一的尖沙咀iSQUARE戲院特設專屬紫藤花隧道，展現全新面貌體驗法式下午茶時光，同場設有AR互動遊戲，讓大家於花海許願。

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紫藤花隧道。

花海許願

只需於現場以智能手機Scan專屬QR Code，進入遊戲頁面，輸入「您的願望」，願望將化成花朵茁壯成長。

除此之外，品牌會推出期間限定20週年特典禮盒——「御‧小花盒 La Fleurette」。

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與軒公見面

如粉絲們想與軒公近距離接觸，可於4月17日至4月26日期間，在品牌網店購買指定產品並獲得任務卡乙張（限量1,000張），憑任務卡於5月1日至16日前往七個「御花園」，集齊特別印章兼於花海前打卡，並於5月16日或之前按照指示上載打卡相。

最具創意的10位參加者將可憑印有完整秘密圖案之任務卡奪取「面聖」機會，參加於5月20日舉行的活動，上台與軒公超近距離互動 。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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