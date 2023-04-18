【醫療事故】九龍醫院復健設施吊環鬆脫　7歲女童下墜

▲ 九龍醫院復健設施吊環鬆脫，7歲女童下墜。（資料圖片）

九龍醫院深夜公布，在昨日（17日）下午約3時，一名7歲女童在進行感覺統合能力治療時，連接搖板的吊環出現鬆脫，病人因此輕微下墜並坐在安全軟墊上。

發言人指，該名女病人在該院兒童及青少年精神健康中心進行感覺統合能力治療。有關治療在鋪有安全軟墊的房間進行，病人會坐在離地約20厘米的搖板上，搖板另一端連接天花板上的金屬吊環。

在治療期間，連接搖板的吊環出現鬆脫，病人因此輕微下墜並坐在安全軟墊上。醫護人員立即扶起病人，經檢查後病人並沒有受傷，院方已就事件通知病人的家屬。醫院立即檢查房間內其他吊環，未有發現潛在問題，但安全起見會即時停用房間內其他吊環。

九龍醫院指，該院一直委託維修承辦商就中心內的設施進行定期安全檢查，根據記錄，涉事吊環在今年3月及去年7月的檢查時並沒有發現異常情況。院方會要求承辦商加強巡查並就事件提交報告。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

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記者：黃穎津