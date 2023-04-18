【內地女星】楊冪電影有劇組人員出事　女兒控劇組：拒付醫療費

▲ 楊冪參與的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》出事！

內地女星楊冪在2月開拍電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，不過近日傳出有劇組人員出事。

有網民爆料，劇組一名56歲司機的女兒在上網控訴，指其父親一天為劇組工作12個小時，在2月22日拍攝期間突然腦出血昏倒，如今成為了植物人。

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劇組司機在拍攝期間出事

但劇組不願支付醫療費用，反嗆家屬「你們就去告吧」，令家屬感無助，只好上網求救，事件引起網民關注！

據知事發後，劇組當時雖然支付了人民幣12萬元，惟表明要家屬寫借據確保日後歸還，該名女兒為盡快能夠醫治爸爸，只好簽名答應。

▲ 網民爆料其爸爸在拍攝期間腦出血昏倒。

劇組不願出手幫助

有指該名司機現在一直住在ICU，家屬因為沒錢繼續支付醫藥費，再次聯繫劇組求救，豈料劇組一早將家屬移出群組，劇組負責人更表示：「劇組解散了，沒人管啦！拒絕支付後續醫療費用，」還要家屬自己砸鍋賣鐵去救人，令家屬手足無措，只能上網向大眾求救。

帖文曝光後，引起網民議論紛紛，更直斥指責劇組無良，更指人命關天，仍然不願意幫助家屬。

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發聲明指會妥善解決事件

由於事件愈來愈多熱議，劇組在4月14日發聲明指有關該名司機在拍攝期間突然腦出血入院一事，特此向公眾說明「片方已在事發後第一時間和當事人家屬取得聯繫，並在持續積極溝通中，將妥善解決後續相關事宜」。不少網民也在聲明底下留言「祝早日康復」、「希望順利解決」。

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