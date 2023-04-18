【東張西望】76歲伯伯被內地婦騙婚　3年來零探望突現身要求申請單程證

76歲莫伯伯以為有幸「黃昏戀」，有個人照顧自己，豈料竟然是騙婚!對方只想藉結婚申請單程證來港。昨日（17日）的《東張西望》揭發伯伯被騙婚的經過，內地婦李女士與伯伯註冊後，即日返回內地，3年來沒有探望過伯伯，不問不聞，直到去年底突然出現，要求伯伯為她申請單程證，最終事件由伯伯的女兒揭發，兩人更在電話中對面對質！

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76歲的莫伯伯有6名子女，於2019年與太太分開，而子女都各有家室，只有在有空的時間才陪伴父親，莫伯伯稱在飲茶時認識了茶友張氏夫婦，在張氏的介紹下認識了內地婦李女士，張氏夫婦為了撮合婚事，更聯同莫伯伯當時住所的保安員阿花向他遊說。阿花堅稱與李女士是朋友，後來才知道李女士是阿花的親戚，所以便落力撮合二人，而莫伯伯說：

我自己諗咗諗，都係搵個人嚟照顧我好啲。

莫伯伯指註冊當日，李女士拿了結婚證書便離開，而李女士都要求結婚當天不要跟家人說，註冊後，李女即返回內地，3年來沒有來港探望伯伯，不聞不問，直至去年底通關後，李女士突然出現，要求伯伯上深圳為她辦理單程證。

▲ 伯伯以為有個人可以照顧自己。

莫伯伯的女兒知道事件後，覺得父親被騙婚，「父親與李女士一張合照也沒有」，她指：「我聽過鄉下嘅人講，呢個女人報大咗9歲咁多，佢可能想報大啲個年紀，一嚟到香港就可以有福利囉。」她亦即場打電話予保安員阿花了解她跟李女士到底有什麼關係，但阿花堅決否認自己介紹李女士予莫伯伯。

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女兒亦聯絡上李女士，問她是否假結婚，李女否認說:「我不是假結婚，我年紀已不輕，我就沒有進行假結婚，至於你爸爸是否假結婚，你去問你爸爸！」至於被問到為什麼這3年都不來香港，她則說是女兒不讓她來，莫小姐再指自己爸爸有病，追問李女士會否與莫伯伯離婚，李女士就說：「離婚我可以喔，但你要賠錢給我！」李女士指要計算來港隔離酒店還有林林總總的費用。

而大律師陸偉雄亦表示莫伯伯是被騙婚：「好明顯係騙婚，點解咁講呢，其實伯伯同呢個女人嘅關係好疏離，佢哋一認識就話已經要結婚，佢美其名就話結婚後女人會照顧男人。」大律師陸偉雄指莫伯伯可以用「遺棄」這個理由申請離婚。

而莫小姐都提醒市民大眾，多點關心身邊的老人家。

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責任編輯︰王明芳