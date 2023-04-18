【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友

▲ 突然宣布離婚！

卓韻芝在2019年與「閃電俠」梁子賢拉埋天窗，當時她曾稱「我有一位新偶像，他是我的丈夫。」

突然宣布離婚

不過今日（4月18日）卓韻芝在社交網突然宣布與梁子賢在去年已經分開了，她上載一張黑白的合照表示：「得悉你獲取提名，我很高興，肉緊死人，典禮翌日仍在互相提醒和勉勵；自問沒曾想像婚姻會結束，更沒曾想像婚姻結束時內心竟有貢獻感。」

她續說：「上年，我們分開了，兩個人比從前更了解對方，多了一段糊里糊塗的共同記憶，一場離合散聚的共同體驗，情誼不會結束，而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友，我將永遠有你撐腰；我倆的內心小孩純潔如初。」

最後她又說：「繼續約食飯、相約BBQ，我說過『保重』，說完我失笑，好像好像誇張了。愛情有雷，婚姻有義。梁子賢，勾過手就是朋友。I have a pen, the pen is blue. I have a friend, the friend is you. 」

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2019年拉埋天窗

2019年卓韻芝與從事電影美術的「閃電俠」梁子賢，在颱風「山竹」襲港下舉行婚禮，當時阿芝受訪時指自己十分緊張：「讀誓詞時我又喊，個腦一片空白，第一句就忘記，後來在台上講過好多說話，講完已忘記講什麼。」

當時阿芝指梁子賢一向細心，在很多細節位都花足心思，如求婚戒指、喜帖也是由對方親自設計。他在設計帖子的時候，更在中央留出一個位置，原來是留給阿芝所寫的詩。於是，在帖子上，她寫下了這首詩：

缺一塊詞 原來是組成我的你 萬盟歸一 今晚你身影圓滿故與事

雖然二人最終決定分開，令人婉惜，惟正如阿芝所指二人關係如初「你將永遠是我的朋友，我將永遠有你撐腰。」

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