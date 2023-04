【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友

▲ 突然宣布離婚!

卓韻芝在2019年與「閃電俠」梁子賢拉埋天窗,當時她曾稱「我有一位新偶像,他是我的丈夫。」

不過今日(4月18日)卓韻芝在社交網突然宣布與梁子賢在去年已經分開了,她上載一張黑白的合照表示:「得悉你獲取提名,我很高興,肉緊死人,典禮翌日仍在互相提醒和勉勵;自問沒曾想像婚姻會結束,更沒曾想像婚姻結束時內心竟有貢獻感。」

她續說:「上年,我們分開了,兩個人比從前更了解對方,多了一段糊里糊塗的共同記憶,一場離合散聚的共同體驗,情誼不會結束,而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友,我將永遠有你撐腰;我倆的內心小孩純潔如初。」

最後她又說:「繼續約食飯、相約BBQ,我說過『保重』,說完我失笑,好像好像誇張了。愛情有雷,婚姻有義。梁子賢,勾過手就是朋友。I have a pen, the pen is blue. I have a friend, the friend is you. 」

2019年拉埋天窗

2019年卓韻芝與從事電影美術的「閃電俠」梁子賢,在颱風「山竹」襲港下舉行婚禮,當時阿芝受訪時指自己十分緊張:「讀誓詞時我又喊,個腦一片空白,第一句就忘記,後來在台上講過好多說話,講完已忘記講什麼。」

當時阿芝指梁子賢一向細心,在很多細節位都花足心思,如求婚戒指、喜帖也是由對方親自設計。他在設計帖子的時候,更在中央留出一個位置,原來是留給阿芝所寫的詩。於是,在帖子上,她寫下了這首詩:

缺一塊詞 原來是組成我的你 萬盟歸一 今晚你身影圓滿故與事

雖然二人最終決定分開,令人婉惜,惟正如阿芝所指二人關係如初「你將永遠是我的朋友,我將永遠有你撐腰。」

