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【癌症殺手】30歲女排便感覺不乾淨揭患大腸癌　醫生：有「這些警訊」要留心

醫生診症室 11:15 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

30歲女排便感覺不乾淨，檢查揭患大腸癌，醫生：有「這些警訊」要留心。

大腸癌是本港第2號癌症殺手，2020年共2,287人死於大腸癌，近年來更有年輕化趨勢。台灣一名30多歲女子，因近幾個月持續有排便不乾淨的感覺，前往醫院檢查竟發現罹患大腸癌。醫生提醒，身體出現「某些警訊」就應馬上就醫，避免錯過黃金治療時間。

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台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良於Facebook個人專頁分享，該名女子因近幾個月總覺得排便不乾淨，遂前往醫院就醫。醫生安排她做了「大腸鏡」檢查，結果在乙狀結腸的部分發現了大腸癌。吳醫生提到，大腸癌近年一直有年輕化趨勢，根據台灣衛生福利部統計，大腸癌是台灣最多人罹患的癌症，結腸、直腸和肛門癌的綜合死亡人數，在癌症死亡率中排名第三。

統計指出，超過90%的大腸直腸癌患者為50歲以上的人，但近年大腸癌的發生年齡層有下降趨勢，門診中的大腸癌患者，已經發現在40到50歲、甚至30多歲的患者有所增加。他還引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、息肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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他亦建議，有症狀者要做定期篩檢，發現的早晚直接影響大腸癌的預後。他指出，預防勝於治療，一旦有任何症狀，需要馬上接受檢查，才能夠及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

  • 進食過量含飽和脂肪的食物
  • 食物纖維攝取量不足
  • 經常進食燒烤食物或加工肉類
  • 吸煙
  • 酗酒
  • 缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣

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